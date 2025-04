Suerte de Saavedra no tiene pediatra desde hace cuatro meses

Cuatro meses. Es el tiempo que llevan los usuarios del centro de salud de Suerte de Saavedra sin pediatra debido a que el titular de la plaza se encuentra de baja por enfermedad.

La Consejería de Salud sostiene que durante este periodo se han seguido los procedimientos para cubrir la plaza, pero que estos no han surtido efecto. Al parecer no hay pediatras disponibles en la bolsa de empleo.

En el complejo hospitalario, que atiende a vecinos de diversas barriadas próximas, un médico de cabecera estaría supliendo la labor del especialista tres días por semana y los otros dos restantes "está cubierta por el equipo médico" según señala el Servicio Extremeño de Salud.

El problema es que hasta julio no está previsto que la situación revoque, fecha en la que cinco nuevos pediatras finalizarán la especialidad y, con suerte, alguno podría cubrir la plaza.

los vecinos

Los usuarios están descontentos con la situación. Indican que llevan conviviendo con el problema un tiempo, ya que al existir una única plaza de pediatría, cuando el titular estaba de vacaciones, experimentaban esa carencia.

De hecho, resaltan que incluso antes de establecer la figura de un médico de cabecera como auxiliar de turno varios días por semana, otros titulares se ocupaban de los menores en los huecos de sus consultas pautadas.

Lleva ocurriendo tiempo. Los médicos de familia que estaban más libres atendían a los niños después" María Madre afectada

Por esto mismo, esta madre habría presentado varias reclamaciones: "Te contestan y te dicen que no hay pediatras y que no pueden hacer nada" comentaba resignada. A esto, se sumaría, en sus palabras, otro problema: "No tienes un médico fijo. Te van cambiando, no la conocen y tienes que estar explicando qué le pasa a tu hija".