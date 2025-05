La subestación de Las Vaguadas "toma conciencia de sí misma"

Badajoz - Publicado el 25 may 2025, 08:45 - Actualizado 25 may 2025, 08:51

Si hay "culpables" del último apagón nacional, esos se encuentran, según el Gobierno, en la provincia de Badajoz, en la de Sevilla y en la de Granada. Concretamente se ha señalado el estado de la Subestación Vaguadas, en la capital pacense como una de las posibles causas de ese episodio que dejó siete horas sin energía eléctrica la totalidad de la Península Ibérica.

Como sarcástica respuesta a este señalamiento ministerial ha surgido un fenómeno viral llamado el Transformador de Las Vaguadas, que narra como el modesto equipo eléctrico de la conocida barriada de Badajoz, de la noche a la mañana, se le ha atribuido más poder destructivo que a un meteorito. Pero, ¿realmente creen los creadores de esta iniciativa que la mencionada instalación puede colapsar la red eléctrica de un país? Te contamos como ha surgido y como han hecho público un manifiesto hilarante, ha declarado la guerra… o mejor dicho, el apagón hasta que Extremadura tenga su AVE y Badajoz sea declarada oficialmente por los estamentos internacionales Capital Mundial del Desayuno.

Un "chantaje" con migas y alta velocidad

La web, que se ha vuelto viral en redes, se presenta en primera persona como el "poderosísimo" Transformador de Las Vaguadas, "el único con capacidad para dejar a media España sin luz mientras recalienta un café con leche". Entre sus exigencias "no negociables" están: un tren extremeño que "no parezca sacado del Lejano Oeste", la declaración UNESCO del desayuno pacense ("nuestras tostadas con aceite son arte, no comida") y, de paso, un reconocimiento oficial a su "habilidad única para fastidiar el 'prime time' televisivo". El tono es tan absurdo que hasta incluye "testimonios falsos", como el de un ciudadano que "sintió en su alma" que el apagón era obra del transformador, o el de una "ministra ficticia" que lo describe como "el botón nuclear de la luz".

¿Broma o crítica disfrazada de chiste?

Detrás de la sátira, obviamente, hay una burla a la explicación oficial del apagón (¿de verdad los transformadores de Badajoz, Granada y Sevilla colapsaron todo?) y un guiño a los eternos reclamos extremeños: infraestructuras dignas y algo de atención nacional que no sea por un corte de luz. Eso sí, los creadores de la web —anónimos, pero con un humor muy "pacense"— aclaran que es solo una parodia: "Si el Gobierno nos culpa, nosotros jugamos… pero sin malicia". Eso no quita para que amenacen, en clave de humor, con "desconectar España durante la final de la Eurocopa" si no hay AVE. Eso sí, prometen aviso: "La próxima vez, será en horario de siesta. No somos monstruos".