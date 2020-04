Santiago, atrapado en Cuba, pide ayuda para volver a casa

Santiago Viejo se fue a trabajar en Varadero hace dos años. Su vida ha estado entre Cuba y su Extremadura natal. Recientemente tuvo que visitar Madrid para un tratamiento ineludible y al volver a la isla, contrajo el coronavirus. Ha pasado este tiempo ingresado en el Hospital de La Habana pero al darle el alta le comunicaron que no podía volver a España. Se habían suspendido los vuelos y él último con repatriados españoles había partido hacía unos días.

Santi buscó entonces ayuda en la Embajada Española en La Habana. No le solucionaron nada puesto que solo le comunicaron que otros países tienen algunos vuelos de repatriación, que debía intentar unirse a alguno de ellos.

Santiago y otros españoles en la Cuba del régimen temen que los hoteles donde los han ubicado terminen cerrando y queden absolutamente desprotegidos en un país que, además de no garantizar los mínimos derechos fundamentales, no tiene una distribución regulada, ni siquiera alimenticia. Ambos problemas no son conseuencia del Covid-19. Ya extían antes de la llegada del vírus.

Los españoles en Cuba hacen un llamamiento a la ciudadanía para que presionen a las autoridades españolas para que solucionen sus problemas. Muchos de ellos atrapados tras un viaje de placer, otros como Santi, como consecuencia de su trabajo. Es el caso que ya te contamos en COPE, del empresario cacereño Fran Piñero, que llegó a Colombia a finales de febrero para participar en la Feria de Turismo Colombiano con el objetivo de promocionar su marca de alojamientos turísticos Destino Deluxe. Piñero se quedó atrapado en Cartagena de Índias con el cierre de los aeropuertos colombianos y el toque de queda incluído.