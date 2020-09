Pero, ¿cuantos contagiados hay en Badajoz?

Tras las relación de algunos datos epidemiológicos ofrecidos por el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, la preocupación (cuando no el pánico) se ha extendido entre los habitantes de la capital pacense, especialmente entre los Barrios más afectados. Sobre todo tras ver gráficos como este del Canal Autonómico:

¿De verdad hay 521 contagiados en el Cerro Gordo?¿Donde están los 388 del Casco Antiguo?¿Como hablan de 100.000 habitantes si La Paz no tiene más de 20.000? ¿Hay 2.000 casos activos en Badajoz o es el resultado de sumar (que es a lo que se tiende) valores relativos que no pueden ser sumados si no se relacionan con su población respectiva? Son preguntas que se han repetido en las redes sociales de COPE Badajoz desde ayer al mediodía. Se trata de un índice estadístico y puede llevarnos a error si no tenemos en cuenta los datos. intentamos explicarlo.

"La estadística es esa ciencia que dice que si tu tienes dos pollos asados y yo ninguno, ese día los dos nos comeremos un pollo"

LA ESTADÍSTICA, ESA CIENCIA

La estadística es una ciencia auxiliar de otras que puede facilitar mucho la gestión de grandes datos. Su uso es común en ciencias exactas como la física o la química y también en las humanas como la sociología o la medicina. Pero en la manipulación de estos datos estadísticos se debe tener especial cuidado pues pueden inducir a errores de bulto.

Una chanza entre científicos recuerda que la estadística "es esa ciencia que dice que si tu tienes dos pollos asados y yo ninguno, ese día los dos nos comeremos un pollo". Es, por tanto, primordial que los comunicadores trasmitan bien a lo que se refieren esos datos estadísticos y no los utilicen a su gusto sin un rigor matemático.

LOS DATOS DE BADAJOZ

En realidad los datos de la capital pacense son preocupantes más por su tendencia que por su volumen. Así lo comunicaba también el Consejero Vergeles: "No queremos que vaya a más, no queremos que la trasmisión comunitaria, que ahora mismo está controlada, pase a estar descontrolada. hay que doblegar esta curva".

Pero esos datos no deben inducir a error extendiendo el pánico entre las zonas afectadas. En realidad la incidencia en Extremadura, que Vergeles la trasmite en el índice epidemiológico habitual, por 100.000 habitantes, durante los últimos 14 días, es alta, aunque sea de las más bajas del país.

La OMS considera que la pandemia se considera descontrolada con una tasa de incidencia acumulada por encima de 120 casos por cada 100.000 habitantes. En Extremadura es de 255, lo que correspondería a unos 2.715 positivos en los últimos 14 días, relacionando el índice con los 1.065.000 extremeños que habitamos nuestra Comunidad (datos ine, 2019).

De esta manera estos serían los datos absolutos de la ciudad de Badajoz:

Badajoz Capital: aprox. 416 positivos en los últimos 14 días.



De estos 416 unos 31 pertenecerían al Cerro Gordo (índice de 521 declarado por Sanidad, relacionado por los casi 6.000 habitantes que tiene el barrio - el último dato publicado por el SES habla de 3.000 habitantes en la zona de salud pero es un dato muy antiguo y corresponde a la plena expansión del barrio).

Otros 77 corresponderían a la Zona Centro. (20.000 habitantes de la Zona de Salud, por un índice de 388 o/ oooo .

Los índices del resto de las zonas de salud comunicados por el consejero son, en todo caso, inferiores a la media extremeña, que es donde el SES ha puesto la linea para marcar las medidas extraordinarias.

LAS PCR ACUMULADAS

Las fuentes oficiosas consultadas por COPE nos hablan de un acúmulo de casos de PCR como una variable más que ha recomendado estas medidas. Ayer se realizaron 400 pruebas en el Área de Salud, intentando aligerar ese retraso. De hecho "hace unas semanas se citaba el mismo día que se comunicaba el caso estrecho, y ahora la cita es para 3 ó 4 jornadas después... y mientras hay que guardar cuarentena.