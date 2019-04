Pedro Sanchez no defrauda y promete el tren digno en Badajoz

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se une a una larga lista de responsables políticos: Magdalena Álvarez, Mariano Rajoy, Maria Teresa Fernández de la Vega, José Luis Rodríguez Zapatero, De la Serna... Todos han prometido un tren digno para Extremadura. AVE, TAG, Talgo... el nombre es lo de menos, lo importante es meterlo en un discurso para arengar a las masas. Éstas suelen reaccionar igual: aunque saben que será como con el anterior y el anterior al anterior y que al mes siguiente seguirán quedandose los trenes en Navalmoral, aplaudirán y jalearán como si de una vez por todas fuera a pasar y el/la que habla tenga el poder de cambiar la Historia y pueda traer comunicaciones medianamente rápidas y fiables hasta Badajoz.

Sánchez sucumbió a esa fuerte tentación e incluso se comprometió "a dar un impulso al ferrocarril en la próxima legislatura" si continúa siendo presidente del Gobierno, cuando había llegado más de 90 minutos tarde al acto en Badajoz por "problemas en el aeropuerto".

En su intervención, Pedro Sánchez ha apostado por un país "comprometido con su medio rural, que luche contra la despoblación" que según ha dicho, "es uno de los principales desafíos que tienen provincias como Badajoz".

Y es que "tenemos un horizonte lleno de oportunidades", por lo que si el PSOE cuenta con una "mayoría parlamentaria amplia" podrá "liderar una transición ecológica de nuestra economía, que fije población en lugares donde hay riesgo de despoblación", para lo que Pedro Sánchez ha considerado "fundamental el desarrollo de las energías limpias y la agroindustria".

Unos sectores sobre los que el Sánchez se ha mostrado convencido de que "es sinónimo de futuro y de oportunidades en Extremadura y en particular en Badajoz", ha aseverado.

Vídeo

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha dirigido este miércoles directamente a los abstencionistas, a los que ha intentado convencer de que acudan a votar el domingo a los socialistas si no quieren beneficiar a la derecha.

"La derecha tiene un clavo al que agarrarse, la abstención. Si el próximo domingo nos movilizamos todos, España mirará al futuro", ha subrayado en un mitin ante 1.500 personas en Badajoz, con el que ha retomado su agenda de campaña después de tres días dedicados íntegramente a los debates electorales.

A aquellos indecisos a quienes Sánchez, a estas alturas, aún no ha conseguido convencer, les ha pedido el voto apelando a que el PSOE es el único partido que ofrece un proyecto "cabal, sensato y moderado" para España y el único capaz de frenar a las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox, que pactarán para formar gobierno si suman mayoría, ha advertido.

"Sólo se puede votar al PSOE" para garantizar "estabilidad, futuro" y para "frenar a la derecha", ha resumido Sánchez, que ha llegado con hora y media de retraso al acto, lo que ha provocado que se improvisara una intervención del histórico dirigente Juan Carlos Rodríguez Ibarra para hacer tiempo.

"El futuro, hoy más que nunca, lo representa el PSOE", ha incidido un día después del debate de Atresmedia, en el que la moderada intervención del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha tenido una grata acogida entre los analistas políticos.

"APRETAR, Y MUCHO" HASTA LLEGAR A LA META

Sánchez ha admitido que el próximo domingo no se trata sólo de "ganar" y quedar primeros, sino de sumar los apoyos necesarios para poder gobernar. A pocos metros de llegar a la meta, ha dicho, "hay que apretar y mucho".

El líder socialista ha pretendido animar el voto llamando a hacer el domingo "una moción de censura social que deje atrás la desigualdad, la corrupción y la confrontación territorial" que representa, a su juicio, el proyecto de las tres derechas.

Si en el debate de anoche llegó a decir que entre sus planes no estaba pactar con Ciudadanos tras el 28 de abril, este miércoles ha vuelto a emplear el argumento que venía utilizando a lo largo de la campaña y que consiste en posponer ese debate al día después de los comicios.

"Ya hablaremos de qué ocurrirá el lunes", ha indicado. Porque "lo más importante" ahora es "unir el voto en torno al único partido" que puede garantizar que España siga avanzando, el PSOE. Y es que la noche del 28 de abril hay una certeza: si las tres derechas suman, gobernarán para hacer en España lo mismo que en Andalucía.

Como viene haciendo en todos sus mítines, Sánchez ha reivindicado su gestión en el Gobierno en estos 10 meses. A su juicio, ha "demostrado que se puede hacer política de otra manera", siendo útiles a la ciudadanía y atendiendo sobre todo a los más vulnerables.

La recuperación del subsidio para parados de más de 52 años y de la cotización a la Seguridad Social de las personas, la mayoría mujeres, que cuidan de familiares dependientes, el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias con menos recursos, la revalorización de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios o del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros son algunos de los logros que ha mencionado.

Pero también se ha referido a su hoja de ruta para el futuro. Impulsar el cambio de modelo económico hacia uno más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, haciendo de esta transición un motor de creación de empleo; garantizar que no se dé un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres y unas pensiones dignas están entre sus compromisos de futuro.

VARA: "EL PSOE SIEMPRE HA ESTADO DEL LADO DE ESPAÑA"

El secretario regional del PSOE y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que, si la gente no quiere que haya pactos o "dudas" o que el PSOE "tenga que acordar con nadie", que voten a una formación como el PSOE que "ha estado al lado de España" cuando el país "lo ha necesitado".

"Si la gente no quiere que haya pactos, que nos voten; si la gente no quiere que haya acuerdos, que nos voten; si la gente no quiere que haya dudas, que nos voten; si la gente no quiere que el PSOE tenga que acordar con nadie, que nos voten", ha recalcado Vara, para quien, votando el próximo domingo, se transformará dicho voto "en toneladas de ilusión para cambiar la vida de las personas".

Así lo ha señalado durante un acto de campaña del presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez en el Hotel Río de Badajoz ante unas 1.500 personas y en el que ha traslado a Sánchez que cuente con que en Extremadura "también" van a obtener los socialistas un "excelente" y "extraordinario resultado" y en relación a lo cual ha animado a los asistentes a "trabajar durante estos días" y que "nadie se confíe".

"Esa es la democracia, esa es la solución de los problemas de un país, que la gente en las urnas decida quien quiere que gobierne", ha dicho Vara, que también ha puesto en valor que ha escuchado en las últimas semanas a "mucha" gente diciendo que llevaba tiempo sin votar y que iban a volver a hacerlo y a "confiar" en el PSOE "porque es el partido que ha estado al lado de España cada vez España lo ha necesitado".

UNIR A LAS PERSONAS

Durante su intervención, el también candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas ha expuesto que, a lo largo de la historia, la formación socialista "ha tenido siempre momentos importantes" como los vividos hace dos años, cuando tuvieron la "suerte" de tener a una persona como Sánchez que "no solo ha vuelto a unir al partido", sino que "va a volver a hacer del PSOE ese partido grande capaz de volver a ganar unas elecciones en España en nombre de la gente que más lo necesita".

También se ha referido al debate celebrado esta pasada noche en Atresmedia entre los candidatos a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, al señalar que le gustaron "mucho los cuatro" y como estuvieron tanto el presidente del Gobierno como los líderes de la oposición. "Pues que sigan ahí", ha señalado.

De igual modo, ha apuntado que ha trasladado a Pedro Sánchez que le "va a ir bien" al PSOE porque "eso se huele", pero que le tiene que ir "mejor". "Y eso es algo por lo que tenemos que luchar estos días, lo que nos falta de campaña, para hacer posible que llegue el mensaje a todos los rincones de Extremadura, a todos los rincones de España y hagamos posible que saquemos un magnífico resultado", ha expuesto el presidente extremeño, para poder seguir gobernando haciendo políticas sociales y redistributivas.

"LA GRAN MENTIRA"

También le va a ir "bien" al PSOE el 28A porque "hay muchas cosas que se han aclarado" y "ya sabemos que era una mentira, era una gran mentira el pacto con los independentistas", según Vara, para quien "de haber algún acuerdo lo hubo para todo lo contrario, es decir para conseguir tirar los presupuestos".

"Y la foto de la Plaza del Colón lo puso de manifiesto", ha dicho en alusión, sin citarlo, a la fotografía de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, líderes respectivos del PP, Ciudadanos y Vox, en la concentración celebrada en dicha plaza madrileña.

Fernández Vara también ha hecho hincapié en que al PSOE le va a ir "bien" porque en estos meses de gobierno de Sánchez y del PSOE "se ha hecho política pensando en la gente" y en extremeños como los pensionistas con pensiones mínimas, los empleados públicos, los trabajadores de la Dependencia, dado que en los "viernes sociales" se han tomado decisiones "que tenían que ver con extremeños".

"Y por eso gracias presidente, gracias Pedro por haberle dado sentido a la política, por haberle dado de nuevo sentido a la política y valor a los compromisos adquiridos", ha continuado, para incidir en que al PSOE también le va a "ir bien" porque, según ha valorado, ha hecho "las cosas bien" y donde ha gobernado, ayuntamientos o comunidades autónomas, ha hecho política "pensando en los problemas de la ciudadanía" y "sobre todo en la igualdad".

De esta manera, ha defendido que "esa es la grandeza" del Partido Socialista, al que le "une la igualdad", "un sentimiento común de justicia social", la libertad, la solidaridad, "ahora" le tiene que unir también el feminismo, la ecología, la plena inclusión, la no discriminación ningún tipo, el respeto por la integridad de la mujer o que este año 100.000 personas con discapacidad vayan a poder votar "gracias a que un gobierno socialista lo va a hacer posible".

MILITANTES Y "MILITANTAS"

Finalmente, el candidato socialista a la Alcaldía de Badajoz y secretario local, Ricardo Cabezas, ha pedido a Sánchez que tenga "clarito" que los socialistas en la región y la ciudad se están "dejando la piel" para que sea el próximo presidente de España para, después de 10 meses de gobierno, "rematar la jugada".

Pero sin dura la intervención de Cabezas será recordada por su patada al diccionario. Bibiana Aído utilizó, hace más de una década, el término "miembra" y, aunque reconoció que había sido un "lapsus", planteó incluirla en el diccionario. Antes, en 1997, la diputada socialista Carmen Romero utilizó en un mitin la fórmula "jóvenes y jóvenas". Y no es un error únicamente del Partido Socialista. No hace mucho, la "miembra" de Podemos Irene Montero, hablaba de portavoces y "portavozas".

Vídeo

Los casos claman al cielo y hacen llorar a todos los miembros de la RAE, a los minúsculas y a los "mayúsculos". Pero es todavía más sangrante al tratarse de todo un Diputado de Cultura de la Excelentísima Diputación de Badajoz. Cabezas, además de ser el representante de las socialistas y los "socialistos" badajocenses, es Graduado en Educación Primaria por la Universidad de Extremadura.