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Nuevo tiroteo en Badajoz

La policía investiga un tiroteo a primera hora de la tarde de este jueves en la barriada de San Roque, donde varios implicados se habrían refugiado en una farmacia

30/05/2020 Coche Policía Nacional. Imagen de archivo.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHAPOLICÍA NACIONAL

Europa Press

30/05/2020 Coche Policía Nacional. Imagen de archivo.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHAPOLICÍA NACIONAL

Miriam GarrigaJosé Luis Lorido

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

A primera hora de la tarde de este jueves se ha producido un nuevo tiroteo en Badajoz, concretamente en la zona de San Roque y Rivilla. La Policía Nacional ya se encuentra en el lugar de los hechos y está trabajando en ello.

Según han señalado algunos testigos presenciales, varios de los implicados en el tiroteo se habrían refugiado en el interior de una farmacia cercana para esconderse.

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Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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