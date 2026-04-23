A primera hora de la tarde de este jueves se ha producido un nuevo tiroteo en Badajoz, concretamente en la zona de San Roque y Rivilla. La Policía Nacional ya se encuentra en el lugar de los hechos y está trabajando en ello.

Según han señalado algunos testigos presenciales, varios de los implicados en el tiroteo se habrían refugiado en el interior de una farmacia cercana para esconderse.

noticia en ampliación