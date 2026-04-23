Nuevo tiroteo en Badajoz
La policía investiga un tiroteo a primera hora de la tarde de este jueves en la barriada de San Roque, donde varios implicados se habrían refugiado en una farmacia
Miriam GarrigaJosé Luis Lorido
Badajoz - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
A primera hora de la tarde de este jueves se ha producido un nuevo tiroteo en Badajoz, concretamente en la zona de San Roque y Rivilla. La Policía Nacional ya se encuentra en el lugar de los hechos y está trabajando en ello.
Según han señalado algunos testigos presenciales, varios de los implicados en el tiroteo se habrían refugiado en el interior de una farmacia cercana para esconderse.
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