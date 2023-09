El nuevo Palacio de Justicia de Badajoz celebrará sus primeros juicios en noviembre

Ahora sí. Esta vez, de verdad. Va a arrancar la vida útil del nuevo Palacio de Justicia de Badajoz, donde ya se están citando los primeros juicios, de cara al mes de noviembre. Es el punto final, parece, a una serie de catastróficas desdichas que han retrasado este proyecto durante los últimos siete años.

Lo curioso de todo, lo que más llama la atención, es que estos nuevos juzgados ya fueron inaugurados. Y no hace poco. Fueron inaugurados en marzo, cuando estábamos cerca de las elecciones del 28-M. Inauguración a cargo del Gobierno de España y liderada por la ministra Pilar Llop, con foto incluida y con un bombo quizás desmedido para unas instalaciones que entonces -y todavía hoy- no estaban listas ni operativas.

Este asunto dio mucho que hablar entonces y causó un importante enfado en la ciudadanía pacense, que no entendía la foto, que no entendía la inauguración. Tampoco lo entendió el Ayuntamiento, que no se presentó en aquel acto. Y es que hablamos de un proyecto del que se empezó a hablar con propiedad en 2016. Se paralizó en 2018. Se volvió a licitar en 2020 y ¡en 2022 se dijo que las obras estaban prácticamente terminadas! La última promesa fue que se inauguraría en la primavera de 2023. Quizás por ello la premura de aquella foto.

LOS ABOGADOS, DISTANTES ANTE LA INAUGURACIÓN

No queda aquí el asunto. Los nuevos juzgados se quedaron pequeños antes de abrir, como te contamos en su día, y habrá procedimientos que se sigan haciendo en la Avenida de Colón. Dentro de los propios abogados, no hay precisamente ilusión por el nuevo Palacio de Justicia. Eso nos cuenta José Luis, abogado pacense: "Precisamente ilusión no nos hace, no conocemos la infraestructura y no vamos a tener ni aparcamiento".