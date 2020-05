Migueli le pone nombre a la caridad

El cantautor Extremeño ha sido entrevistado por Julia Sancho para presentar la canción que ha realizado para alabar a todos aquellos que se la están jugando en el confinamiento.

"Esta canción es para todas y todos nosotros porque estamos haciendo una gesta, una maravilla, una proeza que es de todos, y necesitaba expresar mi entusiasmo, mi homenaje y mi profundo agradecimiento", dice Migueli con una sonrisa enorme que se trasmite a través del hilo teléfonico.

Migueli nació en Zafra en 1966. Es, sin duda, un gran referente de la canción comprometida, pero también en el arte de vivir y acompañar. Un ser maravilloso que, con sus canciones, nos adentra en todo un universo de música y solidaridad, acordes vitales instalados en la alegría, letras cargadas de humanidad y una puesta en escena que mezcla a la perfección el humor y la profundidad, tocando el corazón de quienes se topan con él y llenando de esperanza a quienes necesitan un abrazo que viene de lo alto. Migueli es corazón en estado puro, sin trampa ni cartón.

Migueli realiza acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión, como presos o personas que duermen en la calle.

"Cuando a cualquier causa le pongo tu cara y tu nombre me identifico, me animo, me conmuevo y me muevo, para activar todo lo que sea necesario para llegar a que estés mejor, a que vivas mejor, a que salgas de tu situación negativa, sea la que sea", comenta Migueli en la página de Youtube de esta nueva canción, con la que colabora con Cáritas Española y su fondo de solidaridad, creado a raiz de la incidencia del COVID.