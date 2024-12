Los métodos para quitar las manchas que te ofrecen en el Galaxia en Badajoz

El restaurante Galaxia, en Badajoz, se ha convertido en uno de los grandes centros de la materia prima gastronómica de España y un referente imprescindible en la capital pacense. Fundado por José María Martínez padre, conocido cariñosamente como Pepehillo, su apelativo como novillero, el establecimiento comenzó con una propuesta sencilla: ofrecer a sus clientes lo mejor de los productos locales y nacionales. José María hijo se hizo cargo del negocio tras años ayudando a su padre, convirtiéndolo en punto ineludible de reunión para lo más selecto de la sociedad pacense ávida de disfrutar, ya sea en barra o en sala de la experiencia gastronómica que ofrece Galaxia.

La obsesión de Pepehillo, heredada por José María por la calidad del producto en pescado y marisco, les han llevado a disponer de una selección exquisita de ejemplares frescos que provienen de lugares como Portugal, A Coruña e Isla Cristina y también del surtido Mercado Madrileño. Pero Galaxia es no solo eso; el restaurante también se enorgullece de ofrecer carnes extremeñas seleccionadas entre los mejores productores de vacuno, porcino y ovino y cuidados embutidos ibéricos (presididos por un inigualable jamón), lo que garantiza una experiencia culinaria rica en sabores auténticos y tradicionales. Cada plato es un homenaje a la riqueza gastronómica de España, y el compromiso con la calidad es evidente en cada bocado.

Con un ambiente acogedor y un servicio excepcional, como el que brinda José María, Galaxia no solo destaca por su comida; también es un lugar donde las risas y las anécdotas se entrelazan con la buena gastronomía. Así que son incontables las ocurrencias como la última que tuvo Alejandro, uno de los sensacionales y atentos camareros de la casa.

En nuestra última visita a este templo del buen comer en Badajoz, lo que comenzó como una experiencia culinaria exquisita terminó convirtiéndose en una pequeña comedia gracias a un inoportuno incidente con mi exquisito y tiernísimo solomillo al oporto. Y ahí fue cuando Alejandro, el camarero del Galaxia, se convirtió en mi héroe inesperado.

Imagína la escena: yo, disfrutando de cada bocado de mi jugoso solomillo, cuando de repente, ¡zas! Una mancha rebelde se apodera de mi camisa. Alejandro, con su inigualable sentido del humor y su arte para resolver problemas, apareció como si fuera un superhéroe del servicio al cliente, trayendo plato con lo que él llamó “Las soluciones de Galaxia para las manchas:

Su primera solución fue ofrecerme una pequeño cuenco con gaseosa blanca y unas servilletas de papel para que frotara la mancha.

Pero la cosa no terminó ahí. Alejandro, con esa chispa cómica propia del Puerto de Santa María, traía unas toallitas quitamanchas cuyo envoltorio parecía haber sido diseñado por un artista: por un lado manchas de cebra y por el otro de leopardo. Me hizo reír tanto que casi olvido la mancha (casi). Y como si eso no fuera suficiente, también me ofreció unas enormes tijeras “por si nada de lo anterior surtiera efecto”. ¡Creatividad sin límites, como las risas! Así que ahí estaba yo, entre carcajadas y anécdotas, disfrutando no solo de una comida deliciosa con una inmejorable compañía sino también de un espectáculo digno del mejor escenario de comedia con toda la simpatía y el afecto del mundo. Sin duda, gracias a Alejandro y su arte para lidiar con las situaciones más inesperadas y a la enorme profesionalidad de todo el equipo de José María, mi visita al Galaxia se convirtió, una vez más, en una experiencia memorable que ni las manchas podrán borrar.