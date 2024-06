Marcelo Amarilla, sobre la renuncia de Liso: “En política tenemos que dar ejemplo"

En las últimas elecciones, Vox consiguió triplicar su presencia en el consistorio con tres ediles. También erigió como la tercera fuerza más votada en la ciudad, una situación que Marcelo Amarilla tilda como “un reconocimiento de los vecinos de Badajoz”

En la última legislatura la agrupación solo contó con un escaño, que fue ocupado por Alejandro Vélez aunque tiempo después el mismo edil abandonó el partido, pasando a ser así concejal no adscrito. Sobre este hecho, Amarilla ha referido: “Fue una situación anómala. También ahí, por la juventud del partido y la organización a la hora de repartir responsabilidades no salió como se esperaba”. Este edil, Alejandro Vélez, también presentó una candidatura propia a las últimas elecciones locales “Badajoz 5 Estrellas”, que finalmente no consiguió representación.

El pasado febrero, uno de los miembros del partido, Javier Liso, presentó su dimisión como concejal tras ser presuntamente condenado por violencia de género. Tesitura que “se resolvió satisfactoriamente” en palabras del líder de Vox local: “ esta persona tenía que dar ese paso, porque entendemos que en política tenemos que dar ejemplo”.

Preguntado por el problema que se está viviendo en el ayuntamiento con los trabajadores municipales, Marcelo Amarilla, al igual que Ricardo Cabezas en la anterior entrega, no duda en aludir a que “es un tema que viene de bastante atrás”. Asimismo, Amarilla añade: “Entiendo que en cualquier empresa o en cualquier institución los empleados tienen que estar lo mejor considerados para que vayan bien a su trabajo”.

Sobre propuestas, medidas que la agrupación quiere implmentar en esta legislatura, el edil destaca dos aspectos: la transparencia y la participación ciudadana. En relación al primer concepto Amarilla añade: “En la página web quedan aún muchas cosas que mejorar a la hora de transparencia, por ejemplo, de lo que el equipo de gobierno y concejales cobramos por asistencia o al mes. Hicimos un estudio de otros ayuntamientos con la misma representación y de otros signos políticos, que tienen mucho más a la vista”.

Asimismo, el portavoz de la agrupación ha querido resaltar que apoyarán “todo lo que vaya en la bajada de impuestos o en una reducción del gasto político” también ha querido dejar claro que no están de acuerdo con las partidas de cooperación internacional: “ Creo que el ayuntamiento no es quién, eso corresponde al gobierno central, pero un ayuntamiento no tiene porque gastar ese dinero en ciudadanos de otras partes. Nosotros nos debemos a los votantes de Badajoz”.

Finalmente, preguntado por el regadío de Tierra de Barros,Amarilla no duda en señalar a Teresa Ribera: “ Esta señora está poniendo un freno bastante fuerte por el tema de los presupuestos que se necesitan para arreglarlo”.