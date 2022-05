2 Mancomunidades extremeñas anuncian la prohibición de llenar piscinas públicas y privadas

La política de las mancomunidades extremeñas respecto al llenado de piscinas, tanto publicas como privadas, debido a la sequía y a las condiciones en las que se encuentran los distintos embalses de la región es dispar.



La mancomunidad de municipios de Tentudia, en el sur de la provincia de Badajoz, comunicó este jueves que, debido a la situación de emergencia por sequía que atraviesa, estará prohibido el llenado parcial o total de piscinas municipales o privadas.



Su incumplimiento puede llevar consigo una multa que oscila entre 1.500 euros y 30.000 euros, al estar en vigor el Plan de Emergencia por Sequía (PES).



A este asunto se han referido varios presidentes de mancomunidades, en declaraciones a los medios, antes de la firma del Convenio de Atención y Defensa de la Persona Consumidora en Mérida.



Una de los que se encuentran en una situación parecida a Tentudía es la mancomunidad de Llerena, cuyo presidente y alcalde de Casas de Reina, Agustín Castelló Tena, ha confirmado "estar también en emergencia".



En este caso, el pantano de Arroyoconejo se encuentra al 20 por ciento de su capacidad, lo que significa "agua para tres meses", según Castelló, y la declaración del plan de emergencia publica impide que las "piscinas se puedan llenar de la red publica, al igual que el regado de jardines".



Castelló ha comentado que actualmente tienen una restricción de "184 litros por persona al día", por lo que "no llega a la situación de Tentudía, pero se va acercando", ya que también se nutren del pantano de los Molinos que "se encuentra en situación comprometida por debajo del 40 por ciento de capacidad".



El presidente de la mancomunidad del Cíjara y alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez Dueñas, tiene como idea "abrir piscinas, pero pendientes de cada municipio, ya que la situación no es la más boyante en cuanto al agua, pero hay suficiente, en nuestro caso, para poder abrirla".



Por ello, Rodríguez ha transmitido que la decisión debe ser de cada uno de los municipios, ya que la circunstancia de cada uno es distinta, al abastecerse de uno u otro embalse.



El pantano de Cíjara, por ejemplo, se encuentra al 20 por ciento de su capacidad, pero el de García Sola y el de Orellana están al 60 por ciento.



En la misma linea, o incluso con más esperanzas, el presidente de la mancomunidad de Vegas Bajas y alcalde de Valdelacalzada, Pedro Noriega, ha dicho que no tienen noticias al respecto, "ya que el uso del agua esta garantizado".



Sin embargo, Noriega ha puntualizado que "no quiere decir que haya que olvidarse de los embalses que están por debajo de los niveles" y, aunque no saben que pasará en los próximos días, "de momento hay tranquilidad".



Tanto es así que Noriega sacó ayer la oferta publica para contratar a los socorristas de su municipio y por ello ha creído oportuno que "las posibles restricciones que puedan imponer determinados organismos superiores, sea también teniendo en cuenta cada municipio por separado".