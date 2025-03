Le bajan el salario en una tienda de ropa de Badajoz y denuncia trato discriminatorio: la empresa puede hacerlo

Una trabajadora de Pull & Bear en Badajoz ha visto cómo su denuncia por discriminación salarial ha sido desestimada por el Tribunal Supremo. La empleada, que llevaba más de 24 años trabajando en la empresa, recurrió a los tribunales tras sufrir una rebaja salarial y una modificación sustancial de sus condiciones laborales en 2021. Según su versión, la compañía había vulnerado el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, ya que aseguraba que otros trabajadores en una situación similar no habían sido afectados por medidas semejantes.

El conflicto se originó en octubre de 2021, cuando la empresa decidió reubicarla en un nuevo puesto, pasando de ser directora de tienda en diversas localidades de Extremadura, Toledo y Ciudad Real, a encargarse únicamente de una tienda en el Centro Comercial El Faro, en Badajoz. Con esta reubicación, su salario fijo se redujo a 42.000 euros anuales, aunque mantenía un incentivo variable de hasta 27.000 euros, sujeto a rendimiento. La trabajadora consideró que este cambio no solo afectaba sus ingresos, sino que también suponía un retroceso en su trayectoria profesional, lo que la llevó a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social Nº 3 de Badajoz.

Alamy Stock Photo Badajoz, España - signo del centro comercial El Faro

El juzgado desestimó su reclamación, argumentando que la decisión empresarial estaba amparada en un acuerdo colectivo firmado en diciembre de 2020 entre Pull & Bear España, SA, y los representantes sindicales. Dicho acuerdo contemplaba la posibilidad de modificaciones sustanciales en los contratos de los trabajadores debido a causas organizativas y productivas, una cláusula que la empresa utilizó para justificar la reducción salarial y el cambio de funciones de la empleada.

sentencia firme

No conforme con la decisión, la trabajadora apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que confirmó la sentencia inicial y ratificó que no existían pruebas suficientes para considerar que había sido víctima de discriminación directa o indirecta. Según este tribunal, la empresa actuó dentro del marco legal establecido en el acuerdo colectivo de 2020 y no se encontraron indicios de trato desigual con respecto a otros empleados.

La trabajadora llevó su caso al Tribunal Supremo, presentando un recurso de casación en el que intentó demostrar que su situación debía compararse con otros casos de empleados en su misma categoría. Sin embargo, el Alto Tribunal inadmitió el recurso al no encontrar evidencias concluyentes de desigualdad salarial injustificada. Además, señaló que los documentos aportados no demostraban que la demandante hubiese sido tratada de manera diferente a otros compañeros en circunstancias similares.

Con esta decisión, la sentencia quedó firme, estableciendo que la modificación de condiciones laborales y la rebaja salarial eran medidas empresariales legítimas y no vulneraban derechos fundamentales.

Alamy Stock Photo Tienda Pull & Bear

El fallo del Tribunal Supremo deja claro que las empresas pueden realizar cambios sustanciales en las condiciones laborales de sus empleados siempre que existan causas justificadas y estén respaldados por acuerdos colectivos. En este caso, la decisión de Pull & Bear se enmarcaba dentro de una estrategia de reorganización empresarial que había sido pactada previamente con los sindicatos.

Desde el punto de vista de los trabajadores, este tipo de situaciones reflejan la importancia de conocer los derechos laborales y las vías de reclamación disponibles. Aunque en este caso la justicia ha dado la razón a la empresa, existen circunstancias en las que sí se pueden demostrar situaciones de discriminación o vulneración de derechos, en cuyo caso es clave contar con asesoramiento jurídico especializado.

Para los empleados afectados por modificaciones contractuales similares, resulta fundamental informarse sobre las opciones legales, como la posibilidad de impugnar la decisión empresarial o solicitar la extinción del contrato con indemnización en caso de disconformidad con las nuevas condiciones.