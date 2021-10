Las terrazas de los bares de Badajoz deberán contar con papeleras de mesa

Los establecimientos de hostelería de Badajoz deberán contar de forma obligatoria con papeleras de mesa en sus terrazas, una medida contemplada en la Ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana y que entrará en vigor durante la segunda mitad de este mes.



El concejal pacense de Limpieza, Alejandro Vélez, ha expresado a Efe que la ordenanza fue aprobada el pasado 27 de septiembre e incluía esta iniciativa en el objetivo de incentivar la limpieza de los espacios de veladores durante y después de la jornada.



A tenor de los plazos previstos de remisión de la ordenanza a la Delegación del Gobierno en Extremadura y al Ejecutivo regional, tal y como obliga la normativa, la norma se publicará en breve en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) pacense, y entrará en vigor al día siguiente.



Vélez ha explicado que el Ayuntamiento facilita desde hace varias semanas a los hosteleros estas papeleras de mesa, gracias a una inversión de 50.000 euros, para que el consumidor deposite los residuos, y no los arroje al suelo, un elemento que “ayudará a los establecimientos a mantener limpio el entorno”.



Muchos de los establecimientos utilizan estas papeleras, pero otros no las incluyen en las mesas de las terrazas, a los cuales el concejal pacense ha recordado que deben tener en cuenta que será ya una cuestión obligatoria en los próximos días.



En este sentido se recordará a los hosteleros que si no utilizan estas papeleras, u otras similares que posean o hayan adquirido, pueden ser multados por parte de la Policía Local.



Así, la Concejalía de Limpieza llevará a cabo una campaña de información a través de las redes sociales, que refuerza la realizada durante la entrega de las papeleras, donde ya se incluía una misiva en la cual se explicaba la obligatoriedad de su utilización en un corto plazo de tiempo.



A su vez, la campaña informará al usuario de que puede reclamar la papelera en el caso de que el bar no la utilice.



El edil ha reconocido que el final de las medidas restrictivas y el aumento de los usuarios genera más residuos en estos entornos, ante lo cual “hay hosteleros que cumplen con la normativa vigente y cuidan sus espacios de terrazas con la limpieza durante y después de la jornada, pero hay otros que aún hacen caso omiso”.