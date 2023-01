La justicia no admite el recurso de Siempre Don Benito contra la fusión

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida no ha admitido el recurso presentado por el partido político Siempre Don Benito contra la certificación de los resultados de la consulta popular celebrada el pasado 20 de febrero de 2022 con motivo del proceso de unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena.



La jueza que ha llevado este asunto esgrime en la sentencia que la parte recurrente, es decir, Siempre Don Benito, "carece de legitimación activa y, además, por haberse interpuesto frente a una actuación no susceptible de impugnación".



Del mismo modo, la sentencia también inadmite de igual forma el recurso indirecto presentado contra el Decreto de la Alcaldía de Don Benito de 30 de noviembre de 2021, relativo a la aprobación en el pleno de la celebración de la consulta, "por presentarse contra un acto que viene a reproducir uno previo firme y consentido".



La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación, por lo que Siempre Don Benito tiene 15 días para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.