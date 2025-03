La Junta amplía a toda la provincia de Badajoz la situación operativa 1 del Plan INUNCAEX

La Junta de Extremadura ha ampliado a toda la provincia de Badajoz la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX) en base a los datos hidrológicos de la noche y los desembalses que se están produciendo, con especial incidencia en las Vegas Altas, Vegas Bajas, Campiña Sur y Serena.

En estos momentos ya están desembalsando todas las presas que son titularidad de la Junta de Extremadura, al objeto de regular el caudal en función de las avenidas de agua que se vayan produciendo; la presa de Zalamea de la Serena, por ejemplo, lo está haciendo en su nivel máximo, según ha detallado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

A consecuencia de esos desembalses se ha declarado la situación operativa 1 del Plan INUNCAEX en toda la provincia de Badajoz para "poder tener todos los elementos de coordinación activados".

Además, el director del Plan INUNCAEX ha declarado a las 12:00 horas la situación operativa 0 para el término municipal de la localidad cacereña de Madrigalejo.

Bautista ha detallado que esta declaración de alerta supone movilizar todos los recursos disponibles: Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil; la posible constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) donde están representadas todas las administraciones públicas; y dar una serie de advertencias para evitar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.

Entre esas recomendaciones se encuentran circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; ni estacionar en cauces secos o en las orillas de los ríos y arroyos.

En las casas, se aconseja mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua; así como estar atentos a la información que llega a través de los canales oficiales, por parte de alcaldía o el sistema de envío de alertas a móviles ES-Alert.

Esta ampliación de la situación operativa 1 a toda la provincia pacense se produce después de que la Junta la hubiese activado a las 2:30 horas de este martes en los términos municipales de Villagarcía de la Torre y Puebla del Maestre, como consecuencia de los datos que aportaban la red SPIDA y el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir, en cada respectiva localidad.

La administración autonómica ha estado en contacto toda la noche con los alcaldes de ambas localidades, se avisó a la población con posible afectación "vivienda por vivienda" y se mantuvo presencia permanente de la Guardia Civil sobre el terreno, ha explicado.

En estos momentos los caudales han disminuido pasando del nivel rojo al amarillo en Villagarcía de la Torre y al naranja en Puebla del Maestre.