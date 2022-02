La hostelería podrá abrir toda la noche en el Carnaval de Badajoz

La Junta de Extremadura ha dado el visto bueno a la ampliación de horarios de los establecimientos de hostelería planteada por el Ayuntamiento de Badajoz para los cinco días de Carnaval (de los próximos 25 de febrero al 1 de marzo), propuesta por la cual podrán abrir durante toda la noche y madrugada y hasta las ocho de la mañana.



Así lo ha explicado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, después de celebrarse Junta Local de Seguridad para determinar las medidas a instaurar y los efectivos con los que se contará durante la fiesta.



El primer edil ha afirmado que en el bando que se publicará de cara al Carnaval se permitirán que los establecimientos instalen barras exteriores, aunque finalmente no podrán habilitar música fuera del local ni se contará con dj's.



La única música permitida en las calles será “la propia del Carnaval”, para lo cual se han habilitado tres puntos específicos: San Atón-San Francisco-San Juan, Santa María de la Cabeza-plaza de Conquistadores y Entrepuentes (donde se ubica la pasarela Don Carnal).



En todos estos casos se instalarán elementos de seguridad para evitar el acceso no permitido a estos recintos, elementos que en algunas ocasiones han provocado el malestar de las comparsas al no poder acceder a estos espacios con sus carros de música, ante lo cual se buscará “adaptar alguna zona de acceso” aunque siempre teniéndose en cuenta que “prima la seguridad ciudadana en entornos con tanta afluencia de público”.



El bando prohibirá, por su parte, la venta de bebidas y comida en la calle o la utilización de barbacoas.



A su vez, el Ayuntamiento instalará un “punto violeta”, de información y ayuda para posibles víctimas de agresiones y acoso sexual durante la fiesta, cuya ubicación aún está por definir.



El primer edil ha dicho que la Policía Local contará con 272 servicios durante todo el Carnaval.



A ello hay que añadir los 320 servicios con los que dispondrá la Policía Nacional y los 145 de Guardia Civil (principalmente para el control del tráfico) como ha explicado a su vez la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.



Entre las novedades respecto al dispositivo de Policía Nacional, en el Carnaval se estrenará un sistema de drones con sede permanente en Badajoz que se podrá utilizar en todos los eventos de este tipo que se lleven a cabo en la ciudad en el objetivo de reforzar la seguridad.