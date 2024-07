Grupo Social ONCE: Un motor de empleo e inclusión en Extremadura

El Grupo Social ONCE,ha sumado 175 nuevos empleados e n Extremadura,alcanzando un total de 1.566 trabajadores.Estos datos reflejan el compromiso de la ONCE con la generación de empleo,especialmente para personas con discapacidad,y su contribución a la economía social.

Más allá de los números, la ONCE destaca por su impacto social en Extremadura.La organización destina íntegramente sus ingresos a programas de formación,educación,empleo y servicios sociales dirigidos a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.En 2023,se invirtieron más de 247 millones de euros en estos programas,lo que representa un "elevado retorno social a la ciudadanía con mayores dificultades".

La venta de loterías, pilar fundamental de la actividad de la ONCE, ha experimentado un crecimiento del 8,1% en 2023.Estos ingresos permiten financiar no solo los premios,sino también una amplia gama de servicios para personas con discapacidad,como la entrega de perros guía,la atención a personas con sordoceguera y la formación de estudiantes ciegos en América Latina.En Extremadura,la ONCE cuenta con una red de 561 vendedores,todos ellos personas con discapacidad,que contribuyen a la inclusión laboral y social.

En resumen,la ONCE se posiciona como un referente en la lucha contra la discapacidad y la exclusión social en nuestra comunidad autónoma.Gracias a su modelo de negocio basado en el juego responsable y a su compromiso con la inversión social,esta organización continúa generando empleo,promoviendo la inclusión y mejorando la calidad de vida de miles de personas.

El delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y el presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz, han señalado durante la presentación del Informe de Valor Compartido Grupo Social ONCE 2023 que son "un gran equipo" que convierte íntegramente sus ingresos en su "más preciado bien: más y más inversión social; más y más acción social; más y más formación; más y más educación; más y más empleo".