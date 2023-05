Gragera, en Cope: "Ahora no hay nada que no podamos hacer en Badajoz"

El alcalde y candidato del Partido Popular en Badajoz, Ignacio Gragera, ha ofrecido su primera entrevista post-electoral en la Cadena Cope. Todo después de conseguir 14 concejales y la mayoría absoluta para el PP. Algo que no ocurría desde 2011 con Miguel Celdrán. Repasamos su entrevista, con Adrián García, en titulares:

"Ha sido una noche intensa, muy feliz, de emociones y sentimientos. Ha sido muy bonito. Es la respuesta al trabajo que hemos hecho y a una campaña perfecta"

"No me han llamado ni Erika Cadenas ni Ángela Roncero. Sí me ha llamado María José Solana"

"El resultado siempre muestra lo que la ciudad quiere y ve. Y la ciudad ve a gente que trabaja y que está centrada en los problemas de la ciudad. Mientras unos trabajamos los otros estaban centrados en algo que no era la ciudad"

"Estaba convencido de que íbamos a llegar a los 14. No era un capricho ni una apuesta descabellada. Hemos estado a pie de calle, escuchando y hemos trasladado a los vecinos nuestra ilusión"

"Quizás el momento más difícil de estos meses haya sido Carnaval. Fue un momento complicado, por su importancia. Se cometieron fallos y errores. Para mí, personalmente, y para Guti que fue el responsable, el Carnaval es muy importante. En ningún caso tuvimos miedo de que, después de Carnaval, pudiésemos no llegar a la mayoría absoluta"

"Seguro que el acercamiento de Cabezas a Sánchez ha influido. Importa mucho lo que dices y también con quién lo dices. El Gobierno de España, desde 2018, prácticamente no ha invertido ni 1€ en Badajoz. Y eso tiene que tener consecuencias. Ni el Gobierno central ni el autonómico han invertido en Badajoz por una mera cuestión partidista. Ahora, con Guardiola y pronto Feijóo, la Junta invertirá en la ciudad. Tendremos un aliado"

"Siempre he reivindicado la generosidad de Antonio (Cavacasillas) y la manera que ha tenido de ayudar y estar en la candidatura. Anoche, después de tantos meses de tensión y tantos dimes y diretes tuvimos la posibilidad de disfrutar juntos del momento"

"Vamos a hacerlo todo. No hay nada que no podamos hacer. Tenemos un programa exigente y las ideas muy claras. Vamos a dar el salto definitivo, que es superar el déficit con las infraestructuras, de la mano de la Junta y el Gobierno de España. Ahora vamos a ser dueños de nuestro futuro"