Fragoso cree que la Semana Santa "es cuando es" y no debe ser retrasada

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y la Agrupación de Hermandades y Cofradías pacense han coincidido en afirmar que no debe retrasarse la Semana Santa, tal y como proponen diversos expertos, pues “nada garantiza” una mejora de la situación a corto plazo.

“La Semana Santa es cuando es”, ha expresado Fragoso al ser preguntado por los medios.

En su opinión, si lo que se pretende es reactivar la economía, retrasar la Semana Santa tres semanas (pasar el Viernes Santo del 2 al 23 de abril) como aconsejan distintos investigadores, tampoco es aconsejable “a tenor de que no parece probable que la situación de la pandemia vaya a mejorar tanto en tan poco espacio de tiempo”.

El primer edil ha afirmado que “todo hace indicar que, hasta principios, si no a mitad de verano, no será posible la movilidad de vacaciones como se entendía antes”, por lo cual “no tiene sentido plantearse esta cuestión cuando está el pánico a una posible cuarta ola”.

Para que no exista una nueva ola “es necesario ser responsables, y muy respetuosos con las medidas hasta que no haya una vacunación masiva”, ha dicho Fragoso, quien por tanto considera no acertados mensajes que llamen a bajar la guardia.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, Cayetano Barriga, ha dicho que la celebración de la Semana Santa es “inamovible”, pues “la celebración litúrgica es cuando es y cuando toca, aunque por segundo año consecutivo no haya celebración en la calle”.