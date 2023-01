Fiscalía de Extremadura detecta un uso excesivo de contenciones mecánicas en centros de mayores

La Fiscalía de Extremadura ha detectado "un uso excesivo" de las contenciones mecánicas (dobles barandillas, principalmente) en las residencias de mayores, pues en un casi 40 % de los casos no hay prescripción facultativa, lo que sugiere -añade- que, aparte de la correlativa falta de control médico, las contenciones se aplican en muchas ocasiones sin necesidad”.



Esta consideración está reflejada en el informe anual que la Fiscalía de Extremadura elabora sobre los medios de contención física (barandillas, cinturones) y farmacológica en las residencias de mayores y centros psiquiátricos.



El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las competencias de inspección y control de las comunidades autónomas, supervisa la correcta utilización de estos métodos para salvaguardar la dignidad de las personas mayores y/o con discapacidad.



Tras analizar la situación de 36 centros de mayores, el Ministerio Público apunta que al 33 % de los usuarios de estos centros se le aplican contenciones, en las que predomina la inmovilización en la cama, mayoritariamente a través del uso de doble barandilla (83 %), cinturón (13 %) y sábana/mono (10 %).



En segundo lugar, se sitúa la inmovilización torácica/abdominal en silla de ruedas o sillón (49 %) y finalmente el uso de muñequeras (3 %). "Se evidencia que en casi todos los supuestos de dependencia severa se utiliza la doble barandilla en la cama, en combinación con el uso de pañales", añade la Fiscalía.



Además, existe "un alto porcentaje de casos que no cuentan con prescripción facultativa (cerca del 40 %), lo que sugiere claramente que, además de de la correlativa falta de control médico, las contenciones se aplican en muchas ocasiones sin necesidad”, explica la Fiscalía.



Las mismas conclusiones -uso excesivo e innecesario y falta de control- se deducen, a juicio de la Fiscalía, del "alto porcentaje de casos que no cuentan con consentimiento informado", que también se acerca al 40 % del total. "En mayoría de supuestos suele tratarse de consentimiento previo e indiscriminado, que firman los familiares en el momento del ingreso”, según se recoge.



Asimismo, el informe refleja que poco más del 60 % de residencias cuenta con protocolo de contenciones, "e incluso en algún caso ni siquiera se ajusta a la legalidad vigente". Un porcentaje que, en su opinión, resulta “claramente insuficiente”, pues “si una residencia aplica contenciones, lo primero que debe hacer es dotarse de un protocolo adecuado”.



Aunque recuerda que Extremadura carece de legislación propia al respecto, la Fiscalía considera "excesivo" el porcentaje de residencias sin protocolo, situación que ha sido debidamente comunicada por las respectivas fiscalías a los centros que carecen del mismo.



Según los datos del informe, sólo el 25% de los centros no usa contenciones, ya que en la mayoría de los casos no se aplican debido a la naturaleza del centro y a las características de los usuarios y residentes, generalmente porque se trata de residencias utilizadas por personas que gozan de la suficiente autonomía personal.



También ha registrado que unos pocos centros que cuentan con usuarios y/o residentes en situación de dependencia se definen como “libres de contenciones”. Algunos de ellos emplea procedimientos más “rudimentarios”, como colocar colchonetas a ambos lados de las camas, o "medios más sofisticados", como la tecnología de vigilancia mediante alfombras con sensores que detectan cuando el residente se levanta de la cama, o los cinturones geo localizadores que permiten establecer en cada momento la ubicación de su usuario.