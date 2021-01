El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha rectificado sus palabras sobre la vacunación en la Comunidad Autónoma: "Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia . Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS".

Fernández Vara aseguró ayer en rueda de prensa que la vacunación contra la Covid en residencias se hizo con "prudencia" en los primeros días hasta ver posibles efectos y en ningún caso, ha precisado, por "comodidad". "Ahora que estamos terminado de vacunar en las residencias y que estamos ya iniciando de manera notable la vacunación del personal sanitario me ratifico en nuestra prudencia de los primeros días", ha aseverado el presidente sobre el porcentaje de vacunas administradas por la región.