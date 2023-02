Fernández Vara: el PSOE resolverá el "problema" de la ley de "sólo sí es sí"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, abogó hoy en Bruselas por reformar la ley del "sí es sí" sin tocar "el núcleo duro de la ley, que es el consentimiento" y dijo confiar en que el PSOE lo resuelva pese a los roces que han surgido en la coalición de Gobierno con Unidas Podemos.

"El PSOE tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es lo que dicta el sentido que el 90 % de los ciudadanos tiene. Hay un problema, el problema está ahí y hay que resolverlo además de la manera más consensuada posible", declaró el socialista Ferández Vara a la prensa.

El presidente extremeño, de viaje en Bruselas para reunirse con responsables de la Comisión Europea, subrayó que "el PSOE es un partido de gobierno que no puede caer en contradicciones y evidentemente sería una contradicción no hacer frente a algo que todo el mundo está pidiendo que se busque una solución" y agregó que "nadie niega que sea necesaria".

El grupo socialista registró este lunes en el Congreso una proposición de ley para reformar la ley del "solo sí es sí" y elevar las penas a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación, propuesta presentada en solitario tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad.

El objeto de la reforma, según explicó el portavoz del grupo socialista, Patxi López, es "corregir los efectos no deseados" de "una buena ley" y "acabar con la alarma social" que habían generado las rebajas de condenas a agresores sexuales.

Fernández Vara señaló que "la ciudadanía no está en los debates semánticos" y lo que espera de los políticos es que resuelvan los problemas, no que los creen.

"La ciudadanía, desde unas posiciones de bastante sosiego y serenidad, lo que nos está pidiendo a los políticos es: 'oye, resolved los problemas y no me los creéis, resolvedlos y sed capaces de que una ley objetivamente buena no se convierta en algo negativo'", dijo.

"Y eso es lo que el Gobierno, la parte del Gobierno del Partido Socialista, ha decidido hacer frente y lo hará con aquellos que quieran tomar esa decisión sin afectar al núcleo duro de la ley, que es el consentimiento y que en ningún caso debe ni puede correr peligro", señaló sobre la posibilidad de que el PSOE apruebe esa reforma con los votos del PP en lugar de con los de Unidas Podemos. EFE