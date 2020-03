Cuando esta pasada Navidad unas 2.500 cartas fueron enviadas desde Extremadura como petición a los Reyes Magos se ponía de manifiesto una petición unánime de la población extremeña: tener unas vías de comunicación dignas. Y es que se trata de una comunidad autonóma en la que existen únicamente dos autopistas que la cruzan a lo largo y a lo ancho, y que ni siquiera cuenta con líneas de tren electrificadas.

LA COMUNICACIONES EXTREMEÑAS

Extremadura cuenta con dos únicas autopistas que la cruzan longitudinal y transversalmente. Se trata de la Ruta de la Plata, la A66 y la vetusta A5 que une la Capital de España con Badajoz y la frontera portuguesa para llegar a Lisboa y la Costa Atlántica. Además existen tres pequeñas carreteras de esta categoría que no superan el centenar de kilómetros. Una es de titularidad del Gobierno Central, la A58, planeada como método de unión de la A5 con la capital cacereña (con ampliación proyectada hasta Badajoz, solucionando así el dudoso privilegio de ser las dos únicas capitales de provincia que no están conectadas entre si con autopistas). Las otras dos pertenecen a la Junta: la EX-A1, que une Navalmoral de la Mata con Portugal, aunque el tramo Moraleja-Portugal está paralizado a la espera de que las autoridades portuguesas decidan la construcción de la autovía IC31 de Castelo Branco a Monfortinho. Y la EX-A2, desde Miajadas hasta Don Benito y Villanueva de la Serena.

El resto de carreteras cuentan con trazado sencillo, algunos realmente deficientes, como la N-432, denominada como “La Carretera de la Muerte” por su elevado índice de accidentes mortales, o las necesarias salidas de la ciudad de Badajoz (motor económico de la Euro Región Extremadura Alentejo) hacia Sevilla, a través de Zafra, y hacia el puerto de Huelva.

En cuanto a las comunicaciones aéreas, el aeropuerto de Badajoz fue declarado de Obligación de Servicio Público (OSP) en noviembre del 2018 para las conexiones con Madrid y Barcelona. Desde entonces, los nuevos horarios y el incremento en el número de plazas ofertadas han permitido notables crecimientos en el tráfico de pasajeros, aunque supone una auténtica aventura durante los meses de invierno puesto que no cuenta con el sistema de aterrizaje o despegue con condiciones meteorológica adversas, provocando numerosos retrasos o, incluso, cancelaciones.

EL TREN, LA CENICIENTA

El transporte por ferrocarril en Extremadura se encuentra de nuevo en una situación crítica. El hecho de ser la única Comunidad en no tener un solo Km de vía doble o electrificación, de contar aun con tramos de vía con traviesas de madera y carriles del siglo XIX, con instalaciones y sistemas de seguridad obsoletos, no disponer de trenes de larga distancia, y tener solo servicios regionales cuyos tiempos de viaje se incrementan cada día, la convierten, con diferencia, en la región con el peor ferrocarril de país. Junto con Murcia, Extremadura es la única Comunidad Autónoma que no tiene líneas electrificadas. Un 15% de las vías extremeñas aun tienen carril sin soldar y traviesas de madera de principios del siglo XX, con limitaciones de velocidad de hasta 50 y 30 Km/h.

En la actualidad, todos los servicios ferroviarios con origen/destino Extremadura son de tipo Media Distancia o regional, y la mitad de ellos se mantiene gracias a la subvención de la Junta de Extremadura mediante convenio publicitario con Renfe. Los plazos siguen pasando y las distintas administraciones parecen tener como auténtico objetivo sus propios intereses políticos, como la Junta de Extremadura, que lideró las protestas mientras gobernaba en PP en el Gobierno Central pero que ha renunciado a ellas con los distintos gobiernos socialistas de Sánchez.

EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Las diferentes organizaciones políticas y sociales han venido denunciando la situación de las comunicaciones extremeñas, con diferente ahínco y también con diferente eco. Pero han sido dos plataformas las que, desde el ámbito popular una y desde el mundo de la empresa la otra, han conseguido un mayor impacto tanto en el interior como hacia la opinión pública estatal. Se trata respectivamente de la Plataforma Ciudadana “Milana Bonita” y Extremadura en Red, un esfuerzo del mundo académico y empresarial por potenciar el Corredor del Suroeste Ibérico, abandonado por la Administración Zapatero.

Audio

Milana Bonita toma su nombre del grito característico de Azarías, el personaje de la inmortal obra “Los Santos Inocentes” de Miguel Delibes. La Plataforma realiza llamativas acciones de protesta como viajar a Madrid en Tren ataviados con ropa y efectos propios de la Extremadura de los 50. Juan Carlos López ha hablado en numerosas ocasiones para COPE, denunciando la discriminación que supone para los ciudadanos de nuestro territorio la situación de las comunicaciones, y más concretamente, del tren extremeño:

"Nos están engañando una y otra vez. Solo recibimos promesas y la Milana está cansada ya, porque están jugando incluso con nuestra vidas. Queremos que nos arreglen el tren convencional ya, y ya es mañana por la tarde”, decía López en COPE. Milana Bonita acompaña sus acciones con mensajes como “No más promesas, tren para el oeste”, “Más traviesas y menos promesas”, “El tren extremeño está parado y lo sabes”, “Sin políticos”, “Ministro ven al oeste”, “Extremadura no es una colonia” o “Retorno un millón de exiliados en tren”, señalando que esta situación ha provocado el exilio forzoso de numerosos extremeños.

Antonio García Salas

Por su parte Extremadura en Red está liderado por un conocido divulgador empresarial afincado en Extremadura: José Antonio García-Salas. García-Salas es un firme defensor del Corredor Suroeste: “El Corredor Sudoeste Ibérico es un concepto que pretende definir una realidad que hoy no existe, pero que pretendemos que exista en un futuro próximo. No hablamos ni de un tren ni de un espacio concreto, sino de un sistema dinámico generado en un territorio como consecuencia de los flujos que producen las infraestructuras”.

La Plataforma realizado dos interesantes Foros dedicados a este asunto además de publicar numeroso material sobre el tema y la importancia de la mejora de la red de comunicaciones para afianzar y atraer empresariado y hacer que Extremadura no sea víctima de la España Vaciada.