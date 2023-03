Extremadura gestionará directamente 1.344 de los 3.597 millones que recibirá de la UE en el periodo 2021-2027

La comunidad autónoma de Extremadura recibirá 3.597 millones de euros procedentes de los programas operativos FEDER y del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, que suponen 592 millones más que en el anterior, de los cuáles gestionará directamente 1.344, y el resto a través de la Administración General del Estado, con el objetivo de acercar la convergencia de la región a la media europea.

Un nuevo programa operativo que ha vivido este miércoles en Mérida un acto de lanzamiento que la Junta de Extremadura ha querido compartir con organizaciones, asociaciones, entidades e instituciones que han participado en la configuración del programa para obtener la financiación europea.

Un acto que ha contado con la intervención del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Mercedes Caballero, así como representantes de la propia Comisión Europea, como la directora adjunta de la dirección general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Adriana Sukova, que ha participado mediante la emisión de un vídeo.

También han participado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y los titulares de Economía Ciencia y Agenda Digital, Rafael España; Educación y Empleo, Esther Gutiérrez; y para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García.

El presidente extremeño ha agradecido a todas las personas que han participado en la elaboración del nuevo programa operativo, que llega tras otro que ha sido "excelente" para Extremadura, y que se ha confeccionado a pesar de importantes acontecimientos para Europa como el Brexit, la pandemia y la guerra en Ucrania.

Así, Fernández Vara ha subrayado que la región no puede "fallar" a una Europa que con estos fondos ha realizado una "apuesta" por Extremadura, en un momento en el que "por primera vez", ha defendido, "una parte del futuro de Europa va a depender" de esta comunidad autónoma, porque "Extremadura va a ser un buen termómetro" para comprobar el futuro de la unión.

El jefe del Ejecutivo regional ha hablado también del reto que supondrá la gestión de estos recursos destinados al desarrollo de políticas prioritarias, como son la creación empleo, la mejora de la calidad del mismo, así como el estado del bienestar que "aún necesita muchos impulsos de futuro".

Por su parte, la secretaria general de Fondos Europeos ha asegurado que este nuevo programa operativo llega con "muchas ventajas" y que supone una "oportunidad para transformar el tejido social y productivo".

Caballero ha desgranado los fondos que gestionará la comunidad, que se detallan en 920 millones en el caso del FEDER y 434 del FSE+. Ene l caso de los fondos de desarrollo rural, el 33 por ciento se destinarán al objetivo para una Europa más competitiva e inteligente, que se traduce en 297 millones euros. Otros 100 se destinarán al apoyo de las pymes.

El capítulo de sostenibilidad y medio ambiente asumirá el 32 por ciento de estos fondos, y el 5% a los programas enmarcados en el capítulo de conectividad. Los programas sociales aglutinan el 18 por ciento.

Entre todas las inversiones que se financiarán con estas partidas, ha citado el módulo quirúrgico y de hospitalización del complejo hospitalario de Don Benito-Villanueva, o la ampliación del Hospital Universitario de Cáceres.

En cuanto al Fondo Social Europeo Plus, se destinarán 115 millones de euros a educación y formación, y 168 millones a empleo. Entre ello, ha destacado los programas de fomento del empleo autónomo o la FP Dual.

Caballero ha destacado que se trata de una planificación "ambiciosa, innovadora", que responde a las necesidades de la región, siempre alineadas con las prioridades europeas, ha defendido, y todo ello en convivencia con la gestión de los fondos del mecanismo de recuperación impulsado para dar respuesta a la pandemia.

Por último, ha aseverado que en España "nunca se han perdido fondos", en respuesta al "mantra" sobre la ejecución de los mismos, que ha asegurado que se sitúan cerca del 99%.

Por su parte, en declaraciones previas al acto, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, ha señalado que el mismo no sirve solo para hablar de cifras, sino de los "grandes proyectos" que financiarán los dos programas de las políticas de cohesión.

Programas cuyos objetivos no son otros que la convergencia de la comunidad autónoma, sobre la cual "se ha demostrado que es imposible si no se sigue apoyando, y si no se sigue gestionado con el compromiso de avanzar en derechos, hacia en un sistema económico y social más justo e inclusivo", ha asegurado.

Sobre los fondos, ha indicado que el objetivo último es que lleguen a las empresas, las familias y a todos los sectores, para lograr "una sociedad más cohesionada e inclusiva".