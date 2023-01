Empleados del Ecoparque denuncian "carencias" en las instalaciones y "falta de inversión" en la planta

Los empleados del Ecoparque de Badajoz, en cuyas instalaciones falleció este miércoles un trabajador atrapado por una prensa, han pedido que se resuelvan las “carencias” existentes en las "infraestructuras y vehículos de este espacio.



El presidente del Comité de Empresa del Ecoparque, Ismael Puente, ha explicado a los medios que los empleados de las instalaciones llevarán a cabo este jueves un paro de la actividad durante 24 horas para alertar del "estado en general en el que éstas se encuentran" y la revisión "exhaustiva" de los sistemas de seguridad instaurados.



Del mismo modo, han solicitado a la Administración regional, ya que la planta pertenece a la empresa pública Gespesa aunque la encargada de su gestión es FCC, que saque a concurso la licitación del Ecoparque pues “está caducada" y esto deriva en "carencias en infraestructuras o vehículos".



Como ha explicado Puente, se han celebrado distintas reuniones con la empresa Gespesa para conocer la evolución de estos trámites, pero los empleados desconocen por qué aún no se ha impulsado la contratación.



Puente no ha querido “especular” sobre las causas del accidente que se produjo ayer y ahora está siendo investigado por "la autoridad competente", pero ha incidido en las "carencias" fruto de la falta de inversión "desde hace años", con vehículos de más de 18 años y maquinaria que puede mejorar.



El representante sindical ha reconocido que se realizan revisiones a los equipos, que hay un Servicio de Riesgos Laborales y se realizan reuniones de prevención, no obstante, el tiempo de uso de estos equipos que tienen muchos años crece jornada tras jornada, ha alertado.



El paro se convocó ayer a las 00:00 aunque hay servicios que no se pueden dejar de cubrir como la recepción de residuos procedentes de Badajoz, de la zona de San Vicente de Alcántara-Valencia de Alcántara- Alburquerque, o de la planta de transferencia de residuos de Jerez de los Caballeros.



Durante esta jornada, estos residuos solo se recogerán, ya que el paro sí afecta a su tratamiento.



Según ha indicado Puente, la plantilla de empleados, formada por 66 efectivos, no descarta nuevos paros en el futuro.