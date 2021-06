Ella Baila Sola vuelve a Badajoz

El grupo de los noventa compuesto por Marta Botía y Marilia Andrés, Ella Baila Sola, estará esta noche en Badajoz con los temas musicales que marcaron su trayectoria profesional y a toda una generación como 'Lo echamos a suertes', 'Amores de barra' o 'Cuando los sapos bailen flamenco'.

Saltaron a la fama hace 25 años y en solo cinco vendieron 5 millones de discos. Que ninguna de las dos explicase el motivo de su abrupta ruptura dio pie a muchas especulaciones: que no se llevaban bien, que eran pareja... ahora, Marta y Marilia se enfrentan al retorno de estas preguntas con un mensaje claro: "Las especulaciones no las haces tú, las hacen los demás, no podemos desmentirlo todo. El feedback es que estamos aquí y queremos celebrar".

MEDIDAS ANTI COVID

El concierto comenzará a las 23 h. aunque las puertas se abrirán dos horas antes, con mascarilla obligatoria. No estará permitido beber, comer ni fumar en las zonas de Platea y Bancadas. Las zonas VIP y PREMIUM alojan boxes para 2, 4 y 6 personas en ellas habrá zonas habilitadas para fumadores.