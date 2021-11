Ecologistas en Acción invita a los extremeños a denunciar casos de árboles talados

Ecologistas en Acción, tras el éxito del año pasado, ha puesto en marcha de nuevo la actividad "La Motosierra de Atila", dentro de la campaña "Cada Extremeñ@, un Árbol", a través de la que los ciudadanos pueden denunciar casos de árboles talados, podados de forma abusiva o maltratados en su ciudad.



En un comunicado, ha calificado como "lamentable" el panorama que presenta el arbolado en la mayoría de las localidades de la región, en especial en las ciudades, como si los árboles fueran "un mero accesorio" de la calle, "una parte más del mobiliario urbano", un elemento "decorativo", "poco más que una señal de tráfico".



A esto hay que sumar las "talas indiscriminadas" que están haciendo que las ciudades cada vez tengan menos árboles, y menos variedades, porque, además, "apenas se hacen nuevas plantaciones".



A menudo se talan grandes ejemplares, que han tardado años o incluso décadas en crecer, lo que "en ocasiones se hace alegando prevención, cuando muchas de esas veces no suponen ningún problema en realidad".



En su opinión, cada vez es más habitual que se planten solo en el centro de la ciudad o en zonas comerciales o turísticas, o junto a carreteras para reducir la contaminación, y se ha preguntado "por qué apenas se invierte en poner árboles en las calles de los barrios".



Frente a un paisaje urbano "triste", los árboles proporcionan "múltiples beneficios" pues, además de embellecer, "ayudan a moderar un clima con tanta variación como el extremeño y su sombra rebaja la sensación de calor en verano; contribuyen a eliminar los contaminantes urbanos, fijan el suelo y contribuyen a que sea más fértil, retienen la humedad y permiten su circulación".



Además, son fuente de alimento y refugio de muchos animales que viven en la ciudad, sobre todo pájaros, sin los cuales aspectos tan importantes como el control de plagas o la polinización "estarían seriamente comprometidos y tendrían serias repercusiones en el entorno".



La asociación ecologista ha censurado que es habitual que los servicios municipales encargados de su mantenimiento "vean el arbolado como una mera fuente de problemas que demanda la inversión de horas de trabajo que creen innecesarias", por lo que "a menudo tienden a podarlos de forma excesiva, dejándolos a veces en poco más del tronco o directamente a talarlos, pese a que algunos llevan décadas y forman parte del paisaje y la memoria de los vecinos".



Al no prestarles el cuidado que puedan requerir, muchos de ellos enferman y acaban siendo eliminados "y, en el mejor de los casos, sustituidos por un ejemplar joven, al igual que si se tratara de una farola o una papelera".



A su juicio, este "desconocimiento" y "desinterés" conduce a veces a que las especies elegidas para crecer en las calles sean "inadecuadas" para los sitios en los que se colocan, produciendo con ello complicaciones cuando crecen.



Por otra parte, sostiene que "la premisa de adoquinar o alquitranar todo el espacio público, aunque no sean calles propiamente o se trate de zonas poco transitadas, impide que surja flora natural".



En ese sentido, los pueblos extremeños tienen muchos más árboles por kilómetro cuadrado que las ciudades, "pues son más conscientes de su importancia y están más cerca de los entornos naturales".



Ecologistas en Acción ha explicado que los avisos de maltrato a los árboles se deben realizar mediante un correo electrónico a esta organización, que incluya fotografías que ilustren el caso y toda la información de la que puedan disponer para documentar lo ocurrido (localidad y calle, situación y número de árboles afectados, especie, persona o entidad causante del daño, etc).



Las personas que deseen poner en conocimiento alguna de estas situaciones podrán hacerlo desde este momento y hasta el 31 de mayo de 2022.



A los casos recogidos se les dará difusión y las personas públicas o instituciones que los hayan causado quedarán nominadas a los Premios Atila 2022.



Cuando acabe la campaña a los nominados que hayan provocado más daño al entorno natural a nivel extremeño se les concederá, a modo de denuncia, el premio "La Motosierra de Atila" de Extremadura en el evento que Ecologistas en Acción celebra todos los años en la región con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.