Se derrumba el andamio de las obras de Martín Cansado

El andamio que soportabalas obras de un edificio en la calle Martín Cansado se ha derrumbado esta mañana por causas que, de momento, se desconocen. El tráfico está cortado en la zona y se trabaja intensamente para reconstruir la estructura.

La zona afectada antes de colocar el andamio

El suceso no ha provocado heridos, aunque sí daños materiales en la vía, donde ha caído parte del andamio, que ha golpeado además al inmueble ubicado enfrente.



En el suceso han intervenido Policía Local y Bomberos para garantizar la seguridad de la zona y determinar las causas del derrumbe.



Los trabajadores se encontraban en la obra en el momento del suceso, aunque no han sufrido daños personales pues no se hallaban en ese instante en el entorno de la estructura.