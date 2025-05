Denuncian intentos de robos en domicilios de Badajoz

Badajoz - Publicado el 05 may 2025, 09:26 - Actualizado 05 may 2025, 09:27

Durante los últimos días algunas personas han denunciado intentos de robos en la provincia de Badajoz. A la espera de confirmación policial, no se sabe la magnitud del problema, solo que al menos dos viviendas, una ubicada en Guadiana y otra en la capital pacense, habrían experimentado esta desfavorable situación.

En Badajoz, concretamente, ha ocurrido en el barrio de María Auxiliadora, en la calle Jesús Rincón Jiménez, lo ha relatado en COPE Leonor, hija del matrimonio afectado que vive en la planta quinta de un bloque de pisos. "En la madrugada del sábado al domingo mis padres escucharon un ruido en la puerta sobre las cuatro de la mañana y se levantaron a ver qué estaba pasando" continuaba "mi padre pegó una voz y los supuestos delincuentes salieron huyendo escaleras abajo inmediatamente".

Solo le dio tiempo a ver que eran tres y que uno de ellos llevaba sudadera celeste" Leonor

Al parecer no sería un hecho aislado. Según señala Leonor, otros vecinos habrían referido que el suceso se habría repetido en otras ocasiones, en diversas fechas.

guadiana

Otra mujer compartía hace días una publicación en redes sociales informando de que habían intentado también robar en su casa, ubicada en Guadiana. Fue el mismo sábado, a primera hora de la tarde, y en este caso, según señala, dos personas protagonizaron el hecho.

"Acaban de intentar entrar a robar en mi casa. Primero han llamado al timbre y al no obtener respuesta, se han saltado por la puerta falsa de atrás, con la suerte de que justo antes he cerrado todo y al verlos saltándose he dado la voz de alarma a los vecinos"

Han salido corriendo sin llevarse nada" Maria Isabel Vecina de Guadiana

Como en el otro caso, ambos solo quedaron en intentos.