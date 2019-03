No es tu cuenta, Facebook tiene un día de mierrrrcoles

Des hace unos minutos algunos, un par de horas muchos, los usuarios de Faceboook no dejan de apretar el F5 una y otra vez. Numerosos usuarios pacenses se han puesto e comunicación con nosotros a través de otras redes como twitter e instagram, o incluso nuestro número de whatsapp (665200537) para denunciar que no podían publicar ni en el muro de COPE Badajoz, ni siquiera en el suyo propio. De momento desde la red social no se trasmite ningún mensaje acerca de este problema, aunque sin duda se trata de una caída global de a red. Algunos usuaris están colgando mensajes de advertencia de un supuesto mantenimiento, aunque dudamos de su veracidad, puesto que en mantenimientos anteriores no ha sido necesaria la suspensión del servicio en el ámbito global.

(habrá ampliación)