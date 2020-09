Cruzcampo y Amstel triunfan en los World Beer Awards

Como cada año los World Beer Awards han puesto a examen a cientos de cerveceras en todo el mundo. Este año han participado más de cincuenta países, cuyos jueces probaron y calificaron a ciegas en tres rondas de evaluación más de 2.200 cervezas, entre ellas las variedades de Amstel y Cruzcampo que han sido premiadas: Amstel Oro, Amstel Original, Amstel Radler, Amstel Radler tostada 0,0 y Cruzcampo Andalusian IPA. ASEl Águila 1900, El Águila Sin Filtrar, Cervezas 18/70 y la belga Affligem.

Amstel Oro ha sido reconocida en la categoría International Lager como la mejor cerveza de España, esta variedad de Amstel es 100% malta, con un contenido alcohólico de 6,2 % en volumen. Una cuidadosa mezcla de maltas, con diferentes niveles de tueste, le confiere un color dorado oscuro, y un particular aroma a malta tostada. El resultado es una cerveza con cuerpo, cremosa espuma, sabor intenso y el punto justo de amargor.

Otra de las grandes premiadas que obtiene el máximo galardón en la categoría Classic Lager Pilsener es Amstel Original, una lager100% malta no tostada que tiene un característico método de elaboración en el cual el lúpulo es añadido al final del proceso, lo que consigue intensificar tanto el aroma como el sabor y color final de la cerveza.

Por su parte, Cruzcampo Andalusian IPA figura entre los ganadores por país, obteniendo dos medallas de plata que reconocen su sabor y diseño. Dichas categorías son ‘mejor IPA de estilo americano (España)’ y ‘mejor diseño (España)’. Andalusian IPA es la más reciente incorporación de Cruzcampo a su gama de inspiración artesana. Una IPA ‘con mucho duende’, que bebe de la artesanía y aires del sur, con aromas de cítricos tan característicos de Andalucía, resultado de la combinación de los lúpulos americanos. Una receta pensada para todos, desde el freaky cervecero hasta aquel que no sabe bien para qué se utiliza el lúpulo.

La primera radler que se presentó en España, Amstel Radler, ha sido la única premiada de su categoría (Flavoured Low Alcohol) con un reconocimiento de plata. La receta de esta variedad fusiona la calidad y el sabor genuino de la cerveza Amstel Original y su receta tradicional 100% malta desde 1870, con zumo natural de limón, dando como resultado una cerveza fácil de beber e ideal para refrescarse en verano.

La marca no solo obtiene premios por su sabor y sus cuidados procesos de elaboración, sino también por el diseño de sus productos, como es el caso de su último lanzamiento: Amstel Radler Tostada0,0, que ha obtenido dos premios: plata en Can Design, y bronce en New Launch, reconociéndola como uno de los lanzamientos más estéticos y con mejor diseño. Esta variedad es una propuesta diferente en el mercado para una marca que tiene la innovación en su ADN. Esta cerveza es una refrescante combinación de cerveza Amstel tostada 100% malta, con zumo de limón y un toque de lima, que consiguen un sabor intenso y muy refrescante con 0,0% alcohol. Una variedad que representa el lado más oscuro de Amstel Radler.

Por su parte, la receta de El Águila 1900 y El Águila Sin Filtrar se llevan Medallas de Plata y 18/70 La Rubia recibe el Bronce de las lagers españolas. Los sorbos de historia de la belga Affligem, que es la tercera cerveza más antigua del mundo, también fueron premiados y su variedad Blonde (Rubia) se llevó la Medalla de Oro a la mejor receta. El jurado acordó también conceder el Oro a la lámbica (fermentación salvaje) de frambuesa Mort Subite Kriek, sin duda, uno de los estilos más singulares y con el proceso de elaboración más largo que, según los expertos, tiene en esta marca su versión más sabrosa.