La Junta de Extremadura establecerá puntos centralizados en todas las áreas de salud de la región (Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito-Villanueva, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Llerena-Zafra, y Coria) para la realización de cribados de pruebas "a demanda" para detectar posibles casos de Covid-19.

Esta medida se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo regoinal de "adelantarse al virus", situando para ello en "alerta permanentemente" al sistema público de salud, y articulando al mismo tiempo las diferentes medidas que entran en vigor este miércoles de cara al puente de San José y la Semana Santa, entre ellas la perimetración de la comunidad.

Así, con diferentes horarios, esos puntos centralizados se unirán a los puntos habituales en los que ya se vienen haciendo pruebas cuando la ciudadanía presenta alguna "sintomatología" de Covid-19, como los centros de salud, los puntos de atención continuada o los servicios de urgencias.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa telemática esta tarde en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha incidido en que la Administración autonómica pretende "adelantarse al virus" con otras medidas como, por ejemplo, el nuevo protocolo de contactos estrechos que ya se viene aplicando hace algún tiempo en la región, así como "acotando muy bien los brotes que se van produciendo".

Con ello, Vergeles ha animado a las personas que puedan tener alguna "duda" sobre si pueden padecer o no la Covid-19 a que acuda a que se les realice la prueba, pero "sabiendo que esto no es ningún pasaporte para poder hacer cualquier cosa", ya que "lo único que dice la prueba en ese momento es tu situación en cuanto a la infección" pero "eso no da carta de naturaleza para hacer lo que te da la gana si el resultado da negativo".

Entre otros puntos centralizados, Vergeles ha adelantado como ejemplo que se ubicarán en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), en Feval de Don Benito, en el Pabellón Juan Hidalgo de Villanueva de la Serena, en el Salón Ovino de Castuera, en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmora, en el PAC Nuestra Señora de la Monataña de Cáceres, o en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.