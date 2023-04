Cabezas, sobre Gragera: "El que traiciona una vez, es traidor siempre"

Ricardo Cabezas, que opta, por tercera vez, a la alcaldía de Badajoz como candidato del Partido Socialista ha pasado por La Ronda, el especial electoral de Mediodía Cope Badajoz. Repasamos su entrevista en titulares.

“No es una cuestión de que tenga que dimitir, pero el consejero tendrá que asumir sus responsabilidades. Siempre me tendrá vigilando que todo funcione bien. Yo he sido el primero en ser reivindicativo cuando me ha tocado serlo. Tengo que mirar, primero, por mi ciudad”

“Lo primero que hay que cambiar es la política de mantenimiento de la ciudad. No podemos permitirnos que los vecinos piensen que Badajoz no está cuidada”

“Lo más importante de mi candidatura es la honestidad, sinceridad y verdad, lo que no nos ha demostrado el actual equipo de gobierno, con su baile de sillas y de traiciones”

“Estoy convencido de que voy a gobernar. Tengo más ganas que nunca y espero que la alcaldía no se nos escape. No consentiremos otra vez una mala jugada como la de hace cuatro años. No por mí, por la ciudad”

“(Sobre un pacto con Podemos) Haré todo lo posible para que no se repitan estos bailes de sillones. El Ayuntamiento necesita estabilidad y esa estabilidad la dan las mayorías”

“Sé perfectamente lo que necesita Badajoz”

“Lo de 2019 me afectó. Llevo muy mal la traición y la falsedad. Gragera me dejó tirado un día antes de la toma de posesión, pero no solo me ha dejado tirado a mí, es una práctica habitual de este muchacho. Va a ser traidor siempre”

“Yo me rebelo contra los malos políticos. No quiero que me metan en ese saco. Mi vida no depende de la política, quizás la de otros sí”

“A Fragoso le saludo de manera cordial, nada más. Él está fuera de la política por mi culpa, pero qué le vamos a hacer. Uno trabaja para conseguir buenos resultados. Y eso se logra en la calle”

“Con actos como los de Gragera, la gente se aparta de la política. La gente no entiende que el que quedó tercero sea alcalde”

“(Sobre los concejales de Cs que acompañan a Salaya en Cáceres) Hay una gran diferencia con Gragera, que ellos han renunciado a su acta de concejal, pero a mí me importa lo que pasa aquí, en Badajoz”

“El desgaste de Sánchez y Vara no es tanto como lo pintan. El desgaste se da cuando se gobierna mal y Vara está consiguiendo récords en la región. Y a nivel nacional, hay mucho ruido, pero nunca había pasado en la historia que nuestro gobierno sea referente en Europa”

“La Junta y el Gobierno quizás no hacen lo suficiente por Badajoz, pero el Ayuntamiento tampoco”

“Estoy presente en redes sociales para llegar a los jóvenes, pero no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Hay que hacer llegar la política a la ciudadanía de manera más sencilla”

“(Sobre sus vídeos en redes) No puedo hacer un vídeo de todo. Hago vídeos siempre en espacios abiertos criticando lo que hace mal el Ayuntamiento, pero también más allá. También critiqué la situación del Guadiana. Nadie puede dudar de mi coherencia”

“El tema del socavón me pilla fuera del término municipal de Badajoz. Me sorprende el populismo de algunos, pidiendo que se solucionase de un día para otro. Aquí en la ciudad tenemos el de la calle Menacho, por ejemplo. (…) En este tipo de situaciones hay que ir de la mano, tanto Cáceres como Badajoz, pero cómo va a ir Gragera de la mano con Salaya, si ha disparado a todo alcalde y presidente”

“Si yo soy alcalde, la relación con el Club Deportivo Badajoz cambiaría, principalmente la colaboración económica. No puede ser que todas las administraciones públicas hayan cumplido con el club menos el Ayuntamiento”

“Yo no tengo relación con Parra actualmente. Le mandé un mensaje deseándole lo mejor y se acabó”

La Diana, de Ricardo Cabezas

Vox: “Estamos en democracia, todo el mundo tiene cabida”

Ciudadanos: “Difíciles de creer”

Podemos: “Según ellos, están a la izquierda del PSOE. Hacen su papel”

Partido Popular: “Necesitan una regeneración y un tiempo largo en el rincón de pensar”

Marcelo Amarilla: “No lo conozco”

Ángela Roncero: “Tengo una relación cordial con ella, sin más”

Erika Cadenas: “Siempre hemos trabajado desde la honestidad y la sinceridad”

Ignacio Gragera: “No es de fiar”

Vara: “Lo ha dado todo por esta tierra y lo sigue haciendo. Está poniendo a Extremadura a niveles nunca vistos”

Sánchez: “No se le está valorando como merece. A nivel europeo, un ejemplo, un espejo donde se miran otros presidentes”

PSOE: “El partido que representa a toda la sociedad”

Ricardo Cabezas: “Un tipo de barrio, hecho a sí mismo”