La Cabalgata de Reyes de Badajoz repartirá más de 6.000 kilos de caramelos

La Cabalgata de Reyes de Badajoz del próximo 5 de enero, que dispondrá de un total de 14 carrozas, una más respecto al año pasado, y regresará a su recorrido tradicional, repartirá más de 6.000 kilos de caramelos, una cifra “récord” en los últimos años.



La concejala pacense de Cultura, Paloma Morcillo, ha afirmado en una comparecencia que a las habituales carrozas con personajes infantiles se unirán además una destinada a la música (con sones en directo gracias a la comparsa Caribe) y una en homenaje a la naturaleza.



No obstante, el evento contará con 29 elementos diferentes si se incluyen también cinco pasacalles (que suman a un centenar de personas) o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



Un total de 433 niños participarán en el evento, ha manifestado la concejala de Cultura.



El recorrido, que estará en su totalidad vallado (con 12 vías de evacuación), partirá de la avenida Carolina Coronado tras las llegada de sus Majestades a la estación de tren, y discurrirá por vías como el puente de Palmas (que estará cortado al público por motivos de seguridad), Entrepuentes, Santa Marina o la avenida de Europa, entre otros, y los Reyes Magos dedicarán después unas palabras a los niños en el paseo de San Francisco.



Aunque el recorrido regresa a su trazado habitual tras las limitaciones por la pandemia, el lugar de entrega de los niños a los padres se realizará esta edición en la avenida de Colón, y no en puerta Palmas, debido a que este último espacio se encuentra en la actualidad en obras.



También se recuperan los caramelos, que llegarán a más de 6.000 kilos, pues a los adquiridos recientemente por parte del Ayuntamiento y de empresas colaboradoras se unen los que no se repartieron finalmente el año pasado debido al coronavirus.



Morcillo ha incidido en que en la organización de este año se ha tenido en cuenta tanto “la ilusión” renovada de los niños tras la pandemia como la “seguridad necesaria” en este tipo de eventos.



Previamente se realizará el Roscón de Reyes de la mañana, donde se repartirán más de 500 porciones del típico dulce. EFE