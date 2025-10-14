Bautista desliza que Vox no tiene intención de negociar los presupuestos autonómicos

El consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, ha deslizado que la decisión de Vox de, a su juicio, no negociar los presupuestos de Extremadura está "más que tomada desde hace varios días" por "orden" de su "jefe político", Santiago Abascal, y ve una "verdadera pena" y un "engaño" a sus votantes que al final hagan lo que les dice Madrid: "yo no dormiría tranquilo".

A preguntas de los medios con motivo de sus declaraciones tras el Consejo de Capitalidad de Mérida, Bautista ha mencionado unas recientes declaraciones de Abascal en las que, según aparece publicado en algunos medios, aseguran que "no tenían nada que negociar en los presupuestos generales de Extremadura y que les gustaban más unas elecciones".

En alusión a los cinco diputados de Vox en la Asamblea, ha indicado que es una "estafa" tener un escaño en el Parlamento y utilizar los votos de determinados electores para ser "utilizado" y decir lo que te "ordena Madrid, una sede de un partido o un jefe político", quienes no conocen la realidad de la comunidad, sus reivindicaciones y necesidades, que solo la conocen "por cuatro fotos de Instagram o por cuatro monterías a las que vienen".

"Si ellos tienen la conciencia tranquila con esta cuestión, adelante... Yo no dormiría tranquilo, sinceramente es que me iría a trabajar a otro sitio", fuera de la política, ha aseverado el consejero quien ha subrayado la importancia del "trabajo absolutamente digno" y "bonito" de representar a los extremeños, que son -ha dicho- los únicos jefes del PP.

Según Bautista, ha llegado un punto en el que le produce "hasta cierta pena" ver a diputados que "detrás te hablan de la necesidad de poder construir, de consensuar, de hablar de lo que le importa a Extremadura y que luego una llamada lo cambie todo" porque "los intereses de Vox nacional son otros".

Bautista, quien no ha entrado a valorar el contenido de las propuestas de Vox, ha indicado que van a analizar este martes las presentadas por el PSOE, "algunas ya incorporadas, otras que se podrán incorporar y otras que no", para ver si pueden "avanzar" en la negociación del presupuesto.

En este sentido, ha mencionado que al margen de lo que se manifiesta ante la opinión pública, se queda con lo que se habla "cara a cara", donde se les "hizo saber que no había líneas rojas y que iban a ser muy flexibles en la negociación".

Preguntado por unas posibles negociaciones para aprobar la reforma del Reglamento de la Asamblea al objeto de que una nueva legislatura tras un adelanto electoral dure cuatro años, ha afirmado que no existen, lo que "sí hay es el antecedente de que el PSOE votó a favor un Estatuto de Autonomía que ya contenía" lo que ahora se pretende incorporar el Reglamento.

Además, ha indicado que en Vox "no han manifestado" nada porque supone que están esperando a que les digan lo que tienen que hacer: "cuando vaya a la Asamblea (la reforma), un día, dos o tres días antes le darán la llamada correspondiente y le dirán sí o no y apretarán el botón".