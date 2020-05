El CD Badajóz irá a unos "Play-off" express para jugarse el ascenso

La decisión ya está tomada y ha sido el de siempre, nuestro compañero de COPE Isaac Fouto el que lo ha contado. Según Fouto la solución para el CD Badajoz es la que pedía Joaquín Parra en Deportes COPE Badajoz: algo justo. Después de barajar terminar la temporada sin ascensos y descensos en Segunda B, de ascensder solo a los primeros y de ligas intermedias, la intención es que solo se jueguen formatos express de ascensos tanto a Segunda como a Segunda B siempre y cuando el Ministerio de Sanidad lo autorice.

"Lo que ya es seguro es que no se jugarán los partidos que restan para concluir las fases regulares y que no habrá descensos en ninguna categoría no profesional por lo que la próxima temporada habrá seguro 98 clubes en 2B o 100 si finalmente suben 2 más desde Tercera para cuadrar y que haya 5 grupos de 20 clubes cada uno", señala Fouto el el diario electrónico.

Esos formatos abreviados de play off de ascenso habrá que jugardos una vez empiece la competición en 1ª y 2ª. "La intención es jugarlos pese a los problemas con las fechas. Teniendo en cuanta que los clubes no podrían empezar a entrenar de forma individual hasta finales de mayo en sus instalaciones, en el mejor de los casos, la idea de la RFEF es que se jueguen en Julio", aventura Isaac.

El modelo play-off, en campo neutral sería el siguiente: los ascensos a Segunda los jugarían los 4 primeros de cada grupo de 2By se jugarían las 3 rondas en 1 semana (una de ellas en miércoles) en campos neutrales y a eliminatorias únicas sin prórrogas (en caso de empate avanzan o suben los mejores clasificados. Si consiguieran el mismo puesto sólo habría penaltis). Los primeros se enfrentarían entre sí y subirían 2 directos. El resto jugarían 3 eliminatorias para las otras 2 plazas de ascenso.

Solamente queda esperar al mediodía para comprobar si estas informaciones coinciden con lo que anuncie Rubiales. Pero basándonos en la calidad de la información que siempre maneja el periodista emeritense, podemos dar por seguro esta información como aquella otra que comenzaba con aquel: "Paco, es Rusia".