Badajoz despide y llora a Antonio Masa Godoy

Antonio Masa Godoy falleció ayer en Badajoz a los 83 años, dejando un legado fundamental como representante del empresariado español, especialmente de la pequeña y mediana empresa. Su huella más profunda se dio en el ámbito empresarial, donde trascendió el ámbito regional para tener una influencia decisiva a nivel nacional.

Tras fundar y presidir las confederaciones empresariales de Badajoz (Coeba) y Extremadura (Creex), dio el salto a la patronal nacional. Fue Vicepresidente de la CEOE, desde esta posición en la máxima institución empresarial de España, defendió los intereses de todo el tejido productivo español, y Presidente de Cepyme, se erigió en el principal portavoz y defensor de las pymes españolas, el eje central de la economía del país.

Su labor fue crucial para llevar la voz de la economía productiva de Extremadura a foros nacionales e internacionales, consolidando un movimiento asociativo tan importante como necesario.

El funeral por el eterno descanso de su alma ha tenido lugar esta mañana en la Parroquia pacense de San José donde se han congregado cientos de personas para despedirlo y dar el pésame a su familia, tras lo cual ha sido trasladado al cementerio de la Soledad donde ha recibido cristiana sepultura.