Badajoz celebrará su Cabalgata de Reyes con amplias medidas de seguridad

La estación de ferrocarril de Badajoz volverá a ser punto de partida de la Cabalgata de los Reyes Magos dos años después, aunque el evento contará con múltiples medidas de seguridad y modificaciones debido al actual escenario de pandemia, entre otros, el final del trayecto en Entrepuentes, vías amplias y acotadas, y la supresión de los caramelos.



En rueda de prensa, la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha manifestado que la Cabalgata contará con 12 carrozas, con un número máximo de 20 niños por cada una de ellas (en el recorrido participarán un total de 300 chavales) y con cinco pasacalles.



En esta edición no habrá caramelos, el recorrido estará acotado, se contará con un amplio dispositivo de agentes policiales, será obligatoria la mascarilla para todos los participantes, y se recomendará su uso en el caso de los espectadores.



A la tradicional llegada de los Reyes Magos a la estación de ferrocarril solo podrán acceder el alcalde y la prensa autorizada, espacio en el cual sus Majestades de Oriente realizarán un saludo y un mensaje retransmitido online para todos aquellos chavales y adultos confinados o que decidan no ver este año la Cabalgata desde la calle.



El ayudante del rey Melchor será el policía local recientemente jubilado Juan José Parra, el de Gaspar el pintor Ramón de Arcos y el de Baltasar el zapatero también jubilado Jorge Mendoza.



La Cabalgata volverá a contar con recorrido dos años después, comenzando en la avenida Carolina Coronado, para seguir por el puente de Palmas, Entrepuentes (tramo éste sin ruido), avenida Santa Marina, Enrique Segura Otaño y avenida de Europa.



A partir de aquí se modifica el trayecto, pues en vez de dirigirse para concluir en la tradicional zona de San Francisco transcurrirá por la avenida Juan Carlos I y calle Prim, para acabar en Entrepuentes, donde se contará con el espacio suficiente para finalizar el evento con todas las medidas de seguridad necesarias.



Morcillo ha explicado que el Consistorio pacense está preparado para asumir cualquier nueva modificación en el caso de que se produzcan cambios en la actual situación pandémica y así se indique por parte de las autoridades autonómicas.



El previo reparto de Roscón de Reyes que se celebra en San Francisco también sufrirá modificaciones, como la instalación de distintos puestos para ofrecer las 8.000 porciones previstas, y además no se repartirá chocolate ni se celebrará el tradicional sorteo de regalos.