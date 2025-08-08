El Ayuntamiento de Alburquerque garantiza que no hay amenaza para la población tras el robo de diez armas

El Ayuntamiento de Alburquerque ha emitido hoy un comunicado público para informar con “transparencia y serenidad” sobre el robo ocurrido en la madrugada del 7 de agosto, cuando fueron sustraídas diez armas reglamentarias del armero oficial de la Policía Local.

Según ha explicado el alcalde, los hechos se produjeron tras el acceso ilícito de individuos aún no identificados a las dependencias de la Policía Local, ubicadas dentro del propio Ayuntamiento. Los asaltantes forzaron la puerta trasera del edificio y accedieron directamente a la caja fuerte empotrada donde se custodiaban las armas, equipada con un doble sistema de seguridad. Esta fue forzada sin causar otros desperfectos apreciables en el edificio.

El Ayuntamiento ha defendido que “las instalaciones y el armero cumplían con los requisitos legales de seguridad”, subrayando que se ha actuado “rigurosamente conforme a la normativa sobre depósito y custodia de armas de fuego”.

Como medida inmediata, se ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, a la que también se han facilitado registros, documentación y grabaciones de seguridad para colaborar con la investigación. Además, se ha anunciado un refuerzo preventivo de los protocolos internos de seguridad.

Desde el consistorio se ha reiterado la plena confianza en la Guardia Civil y la autoridad judicial, al tiempo que se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser útil para recuperar unas armas “concebidas exclusivamente para proteger a los vecinos de Alburquerque”.

En su mensaje a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha asegurado que no existe “indicio alguno de amenaza directa contra la población” y se ha comprometido a mantener informada a la ciudadanía a través de comunicados oficiales. También han prometido “contundencia” para que los responsables del robo “respondan ante la Justicia y se repare el daño causado a la seguridad pública y al patrimonio municipal”.