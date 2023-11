Atracan con disparos en una cafetería de Badajoz y se llevan 1.500€

La oleada de robos no cesa en Badajoz. Pasadas las 06.00h, un par de individuos en moto ha atracado a mano armada la Cafetería Vaquerizo , cerca del cruce de la Carretera de Sevilla con la autopista. En ese momento, dos empleados se encontraban en el local, cuando los atracadores han subido el tono, intimidando con una maza y llegando incluso a disparar el arma.

Antonio, propietario de la cafetería, narra en COPE lo sucedido y confirma que se han llevado más de 1.500€ de la caja, aunque eso no sea lo peor: "Si ya no podemos madrugar para venir a trabajar, para venir a por un sueldo, usted me dirá...". En estos casos, dice Antonio, uno "no puede amedrentarse". Por eso, hoy, pese al susto, en la Cafetería Vaquerizo han seguido trabajando.

La Policía Nacional asegura que está investigando los hechos de un nuevo atraco que mina la seguridad de los pacenses. De vecinos y, sobre todo, de negocios.