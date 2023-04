Ángela Roncero: "Ciudadanos estaría dispuesto a dar la mano al PP y, por supuesto, al PSOE"

La candidata de la formación naranja a la alcaldía de la capital pacense ha sido la segunda protagonista de "La Ronda", el especial electoral de Cope Badajoz Roncero también ha hablado de los tres ediles de Cs que no han apoyado su candidatura y que decían no conocer la decisión del partido: "En Ciudadanos, quien no se informa, es porque no quiere"