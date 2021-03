El alcalde de Badajoz teme que el aumento de casos sea "el principio" de una cuarta ola

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado su "temor" ante el hecho de que los datos de aumento de casos de Covid-19 de los últimos días en la ciudad y la región pongan de manifiesto que se está "al principio de una cuarta ola", tras una tercera "terrible para toda Extremadura especialmente" y "también para España" en número de fallecidos o contagiados.

Ante ello, además de apelar a que "no se puede bajar la guardia", ha llamado a los ciudadanos a participar en los cribados masivos previstos por el Servicio Extremeño de Salud (SES) en el caso de que se cumplan los "condicionamientos" determinados.

Así lo ha señalado el alcalde, a preguntas de los periodistas tras la preocupación mostrada este pasado miércoles por el consejero de Sanidad, José María Vergeles, por el aumento de contagios en seis localidades extremeñas, entre las que se cuenta la capital pacense, y en relación a lo cual ha expuesto que "no solo en Badajoz", sino que cree que en general los datos en Extremadura "ponen de manifiesto que volvemos a estar en un índice de riesgo medio".

Unos datos que "nos puede anticipar que tenemos un riesgo real que siempre lo hemos dicho, la pandemia no ha acabado y es verdad que los ciudadanos nos aferramos en todo momento a las noticias o datos que tengamos positivos", ha continuado Fragoso, quien ha instado a "ser conscientes de que, hasta que el proceso de vacunación avance" el cual "tiene que ser a un ritmo muy superior del que en estos momentos tenemos", "no" se puede decir que se esté "en situación de poder bajar psicológicamente la guardia".

Y es que, como ha reconocido, su "temor fundamental es que estos datos nos pongan de manifiesto que estemos al principio de una cuarta ola", ante lo cual ha considerado que hay que trasladar que "no se puede bajar la guardia" y se tiene que seguir, de forma individual, aportando comportamientos "que lo permitan y que eviten que el contagio se pueda producir", con medidas como mantener la distancia social, el uso de la mascarilla "incluso" en los espacios de los veladores o respetar "absolutamente" los aforos, al ser "la única forma en la que vamos a evitar el contagio".

Igualmente, Fragoso ha llamado a los pacenses a que acudan a los cribados masivos que ha puesto en marcha el Servicio Extremeño de Salud, en la medida en la que se cumplan con algunos de los dos condicionamientos indicados, como haber mantenido encuentros sociales o familiares con personas no convivientes en los últimos días o que se venga por motivos permitidos desde otra comunidad autónoma.

"Tenemos la posibilidad de tener a nuestra disposición ese cribado masivo, por un lado que evite lo que todo pone de manifiesto que tenemos en este momento: una preponderancia de la cepa británica que está provocando un aumento de contagios", ha remarcado el regidor, que ha insistido en que "siempre" ha dicho que "no" hay que "bajar la guardia".

En este contexto, ha anunciado que si la situación "sigue evolucionando" con una tendencia "alcista" volverá a cerrar los parques infantiles, "les parezca bien o mal a los padres", dado que su responsabilidad "es la que es", a la vez que ha indicado: "si alguien se cree, de verdad, que son muy compatibles con la propagación del virus que se vaya de verdad cualquier tarde a cualquiera de ellos y que lo evalúe cada uno en conciencia".

De este modo, ha reiterado que hay que ser "responsables" dado que se está ante una cifra de 60 casos de incidencia acumulada y "como nos descuidemos volveremos a tener que estar lamentando fallecimientos", de manera que "hay que ser todos muy responsables" y tanto ciudadanos, medios de comunicación como responsables políticos tienen que tener "claros cuáles son las prioridades que en estos momentos se deben marcar".

"Si seguimos incrementando (los datos), tenemos que tomar medidas, es responsabilidad de todos y no es que sean peores los niños que los mayores, no, es que simplemente hay contextos en los que desgraciadamente es imposible controlar el roce", ha insistido el alcalde, para quien "no es razonable" que se pida a la sociedad que solo se junten cuatro en casa, que no sean convivientes o que en los colegios se mantengan las aulas burbujas y "después ver con normalidad que en un área infantil estén 50 niños juntos, cada uno de su padre y de su padre".

VIGILANCIA POLICIAL DURANTE EL PUENTE

A preguntas sobre la vigilancia policial de cara a este próximo puente de San José, el regidor ha expuesto que desde la Policía Local "no" se ha bajado "en ningún momento la guardia" y ha agradecido que dicho cuerpo "está dando muy por encima de lo que sería la obligación y además con una intensidad en el tiempo que es de alabar y es de reconocer", al estar haciendo "un trabajo espectacular" y haber "demostrado que, efectivamente, en los momentos en los que tocaba dar el callo están dando el callo".

Ha agregado además que la "instrucción" del alcalde "es la de siempre", como es "ser muy duro con aquellos que están poniendo en peligro la salud de todos por culpa de actitudes que no sean razonables, y después lo que sí hay que hacer, porque evidentemente con 200 policías se puede hacer lo que se puede hacer, es un compromiso global de toda la ciudadanía, compromiso global de todos y cada uno de nosotros a título individual para respetar las cosas".

"Tenemos todos que aportar nuestro granito de arena para ganarle la batalla de verdad en la esperanza de que estamos al final del túnel y viendo la luz, nos gustaría estar más cerca de la luz, sin duda, que para eso hay que exigirle a las autoridades sanitarias que incrementen el ritmo de vacunación", ha concluido, para apuntillar que la Policía Local reforzará sus labores "no solo en el puente" dado que "no han bajado la guardia".

Francisco Javier Fragoso ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras inaugurar el mural sobre Alfonso IX de León, en el paseo que recibe el mismo nombre.