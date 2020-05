Abrir con seguridad

Los representantes de las Guarderías Privadas de Extremadura se han mostrado defraudados tras la reunión mantenida con el Secretario General de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz. No se le ha facilitado ni un protocolo de actuación ni el respaldo de la Consejería en la reapertura. Mientras, los responsables de los centros no saben que decisión tomar

Señalan que la mayor prueba de la falta de seguridad es que la Consejería no abre sus centros y reclaman también ayudas puesto que en la mayoría de los casos se trata de empresas gestionadas por autónomos que tiene trabajadores en situación de ERTE.

Algunas guarderías han pensado en desarrollar por si mismos, con la ayuda de los equipos sanitarios que se encargan habitualmente de su limpieza y desinfección, protocolos de seguridad por medio de procedimientos y instrumentos para ello: termómetros instantáneos, alfombrillas desinfectantes, más carillas y guantes, geles hidroalcoholicos...

Otras se quejan de las pocas ayudas que se dan al emprendimiento en un sector clave y esencial parara el resto: si no se pueden quedar los niños solos en casa, si no se pueden quedar con los abuelos o resto de familiares, debe estar solucionado este tema para la incorporación de los progenitores al trabajo con total tranquilidad.

"La solución no está en la contratación de canguros o de personal no cualificado", señalan los centros afectados. "Ofrecemos una servicio de educación que la Junta no parece querer aceptar".

"Si se puede abrir, que la Consejería de ejemplo y abra sus Centros Infantiles", piden en un comunicado. "No pueden pretender que las familias lleven a los niños a los centros infantiles privados cuando han dicho que ellos no abren por no poder mantener el distanciamiento social y las normas sanitarias".