400 coches de Ocasión y Km.0 en Ifeba

Los extremeños que deseen renovar su vehículo tienen durante estos días una oportunidad para conocer la oferta existente en la región puesto que hoy ha abierto sus puertas las I Feria del vehículo de ocasión y Km.0 de Extremadura. Lo ha hecho en las instalaciones de Ifeba, Badajoz, que estos días albergará una muestra de casi 400 coches, tanto turismos como comerciales, de 28 marcas distintas.

“Queremos reivindicar el papel del vehículo seminuevo o km0 de hasta cinco años como opción de una movilidad más accesible y asequible”, argumentaba Francisco Pantín, presidente de Aspremetal, organizadores del evento, durante el acto de presentación. Conscientes de las dificultades para dicha renovación, reclamaban a las administraciones “un plan de incentivo a la demanda que incluya el apoyo a estos modelos, de forma que se ayude a las rentas más sensibles a cambiar sus coches antiguos por otros más eficientes, máxime ante las restricciones de circulación que se están imponiendo a estos modelos altamente contaminantes”. Y es que, como se indicó durante la inauguración, Extremadura cuenta con el paque móvil de los más antiguo del país con una media de 14 años para turismos y 16 en los vehículos comerciales.

No fue la única reivindicación de esta asociación que representa a los profesionales de la rama del metal, entre ellos talleres y concesionarios de coches, pues, aprovechando la presencia del alcalde pacense, Ignacio Gragera instaban al ayuntamiento de Badajoz a que la actual bonificación de entre el 50 y 75 % que ofrecen a a los vehículos eléctricos o híbridos la apliquen teniendo en cuenta las emisiones y no la tecnología, “busquemos la eficiencia y no las pegatinas, desde el ámbito del impuesto” manifestaba el presidente de Aspremetal.

Plan de Achatarramiento Extremeño

Con respecto a las medidas orientadas al sistema de emisiones y no a la tecnología, verdadero punto de atención si se busca la eficiencia energético, Pantín se refirió a las características propias de la sociedades extremeña, muy alejadas del resto de Europa, como son una renta más baja, un precio más alto del vehículo eléctrico y una menor tasa de venta de nueva flota, por ello invitaba a la Junta de Extremadura a mirar al Plan Portugués o al Madrid 360, donde sí ofrecen bonificaciones especiales para ayudar a las familias extremeñas a renovar sus antiguos coches en pro de su seguridad. “Creemos un plan específico regional con ayudas directas atendiendo a la renta”, pedía al consejero de Economía, Guillemos Santamaría, presente en el acto inaugural. “Proponemos crear el Plan de Achatarramiento Extremeño para quitar de la circulación vehículos de más de 10 años, se sustituirían 800 vehículos muy contaminantes por otros nuevos más eficientes que supondría una reducción del 63% de emisiones de CO2”, esgrimía Pantín.

Estas son sólo algunas de las medidas que desde la Aspremetal han propuesto a las administraciones locales y regional para mejorar la precaria situación del parque automovilístico en Extremadura. Unas medidas que buscan la seguridad de los conductores al facilitar el acceso vehículos más modernos y seguros que cuentan con mayor inversión en I+D. “Unas medidas que den apoyo y empuje a un sector que en Extremadura tiene más de 50 concesionarios, más de 2.000 empleados y que supone el 2.6 % del PIB de la región”, sentenciaban desde Aspremetal, que junto a la colaboración de Ifeba, Ayuntamiento de Badajoz y Cajalmendralejo, han puesto en marcha esta I Feria del Vehículo de Ocasión y Km.0 de Extremadura, contribuyendo así a paliar la situación que denuncian con relación a la antigüedad de los coches existentes en la región.