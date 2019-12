Poker de goles en el "Hervidero"

CD BADAJOZ 4.- Kike Royo 2; Tony Abad 2, Ivan Casado 2, Pablo Bazquez 2, Morgado 2, Heber Pena TA-1 (63’ Kike Pina); Caballero TA-2, Corredera 2, Guzmán TA-3 (80’ Adilson 2); Jairo TA-1 (63’ Chris Ramos 2) y Gorka TA-2.

R. GRANADA 0.- Rachvelli 2; A. López 2, Montoro 2 (75’ Garrido 1), Serrano TA-1, Pepe 2; Viedma 2, Yael TA-1 (75’ Isma 1), Isi Gómez 2, Aranda 1; Mario 1 (80’ Ruy Pedro 1) y Ruben 2.

ÁRBITRO.- González Campos (Manchego).

GOLES.- 1-0 min. 10’, Gorka. 2-0 min. 54’, Guzmán (p). 3-0 min. 66’, Chris Ramos. 4-0 min 91’, Kike Piña

ESTADIO.- Nuevo Vivero. 7500 espectadores.

MVP: Guzmán (CD Badajoz)

El técnico del Club Deportivo Badajoz estaba contento con la actuación de sus chicos, y no le faltaban razones. 4 goles como cuatro soles en un equipo que ha sido acusado semanas atras de falta de pegada. Mehdi Nafti sabe que la del grupo IV no es precisamente una competición que se distinga por un fútbol abierto y de espectáculo. Eso es lo mismo que parece desconocer una parte de la afición (afortunadamente cada vez más pequeña) que ayer volvió a pitar en algunas fases al equipo y que incluso se atreve a pedir a los que apoyan a sus jugadores con aplausos de ánimo, que no hagan.

Nafti volvió a utilizar el sistema con tres centrales y dos carrileros que ha supuesto un punto de inflexión en la racha del equipo. El trio de Morgado, Casado y Vázquez no gan dejado pasar ni un solo gol desde que juegan de esta manera convirtiéndose en la 'Línea Maginot' de los blanquinegros. Frente al Granada volvieron a ser un secante para los jugadores de la cantera nazarí.

Guzmán con una fenolmenal actuación demostró el alto nivel en el que se encuentra el capitán del CD Badajoz y Chris Ramos, con un tanto nada más salir al campo el la segunda mitad, desata las esperanzas de un equipo que, aunque tiene todavía que mejorar, parece haber despejado las brumas que lo cercaban desde el empate en casa ante un rival muy inferior como el Mérida. Herber y Morillas no están en su mejor momento, Adilson no termina de encontrar al Vinicius de la Picuriña y en general todo el equipo necesita que los ánimos se calmen completamente para que salga a la palestra el atrevimiento de los primeros partidos de la temporada.

De momento el CD Badajoz es segundo a sólo tres puntos del líder Cartagena. La próxima semana el compromiso será en tierras manchegas, contra el Villarrubia que este fin de semana ha caído frente al Yeclano. Lo escucharemos en directo por COPE, en el 1269 OM en la capital pacense y en cope.es y dispositivos móviles para todo el mundo.