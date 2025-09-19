El fútbol infantil ofrece una previa de lujo a la Tomatá en Talavera la Real

Talavera la Real se prepara para una semana de gran intensidad deportiva y festiva, que arrancará con la celebración del prestigioso X Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Ciudad de Talavera la Real” los días 19, 20 y 21 de septiembre. Los equipos infantiles de gigantes como el Atlético de Madrid, Benfica de Lisboa, Sporting de Portugal o Real Madrid disputarán sus partidos en el Campo Municipal “Manuel García Carpallo” la semana anterior al esperado derbi entre los primeros equipos senior, situando al fútbol base en el epicentro de la atención justo antes de la cita de los mayores. Este evento, consolidado como referencia nacional e internacional, será el pistoletazo de salida de una agenda marcada también por la celebración de la popular Tomatá la semana próxima.

La edición de este año estará marcada por un profundo gesto de solidaridad con la inclusión de la Escuela de Fútbol de Catarroja. Su participación es un símbolo del hermanamiento entre ambos pueblos, fortalecido tras las graves inundaciones que sufrió la localidad valenciana y a las que Talavera respondió con el envío de ayuda de primera necesidad. El torneo trasciende así lo puramente deportivo para encarnar valores de convivencia, respeto y apoyo mutuo, demostrando que el fútbol base es una potente herramienta de cohesión social.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura, hace un llamamiento a la ciudadanía para llenar las gradas y apoyar a las futuras estrellas del fútbol. Se invita a familias y aficionados a disfrutar de un fin de semana cargado de emoción y talento en bruto, que sirve como magnífico preámbulo a la festividad de la Tomatá. La cita no es solo un espectáculo de alto nivel, sino una vibrante fiesta comunitaria que une deporte, ilusión y solidaridad en un mismo campo de juego.