Cerrojo y victoria

Nada más y nada menos que catorce temporadas después se vuelven a encontrar el CD Badajoz y el Algeciras CF. La última vez que se enfrentaron ambos equipos, los andaluces se llevaron la victoria, también en el G.IV de la 2ª División 'B'. Los algecireños visitaran un impotente 'Nuevo Vivero' el próximo domingo a las 19h en uno de los partidos que cerrará la jornada en el grupo, sabiendo ya lo que han hecho la mayoría de equipos.

Dos victorias consecutivas son las que lleva en su casillero un CD Badajoz que suma 7 de 9 puntos posibles y que vuelve al Nuevo Vivero tras ganar al Cádiz 'B' a domicilio por cero goles a dos. El conjunto blanquinegro buscará de nuevo sumar tres puntos y seguir imbatidos en esa portería que defiende Kike Royo, que es la única que no ha recibido un gol desde la liga de bronce hasta la 1ª División.

El técnico francotunecino Mehdi Nafti cita a 20 futbolistas para el partido, por lo tanto alguno se quedará sin vestir. Se quedan fuera por lesión Kike Pina con molestias en los isquios, Chris Ramos con un esguince de rodilla y Djak Traore que sigue con su proceso de recuperación. Escuchamos lo más destacado de la Rueda de Prensa previa al partido:

��️ #CDBadajoz | Lo ➕ destacado de la RdP de @MehdiNafti12 previa al @CDBadajoz - @AlgecirasCF.



��️ "No hay ningún partido fácil. Los supuestos equipos pequeños, no son tan pequeños, y los grandes no son tan grandes”.#CDB #2ªB #GIV pic.twitter.com/np2GvSb3Za