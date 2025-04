El CD Badajoz afirma que pagará a Parra durante este mes de abril

El CD Badajoz pagará el cuarto plazo de la compra-venta de acciones del club blanquinegro, tras conocerse una providencia de la Audiencia Provincial de Málaga por la que, por petición de la Abogacía del Estado, se pide a Lanuspe, la empresa de la familia Oliver, que manifieste si ha procedido al pago en el periodo de seis meses de aplazamiento de solicitó la empresa propietaria del Badajoz.

El director general del Badajoz, Javier Peña, preguntado por COPE, nos traslada que el viernes 4 de abril se contestó a la Audiencia Provincial de Málaga que “este mes se pagará”.

Hace unos días, Joaquín Parra, expresidente del Badajoz, que vendió el club a Lanuspe, acusó a la familia Oliver de mentir y se ser unos “malos pagadores”, preguntándose: “¿En qué cabeza cabe que vayan a pagar el concurso de acreedores, si no están haciendo frente a los plazos de la compraventa?... No pararé hasta meter en la cárcel a cada uno de los responsables… Me encargaré de que sea el último club que arruinan”.

La compraventa de acciones del Badajoz fue autorizada en marzo de 2022 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que establecía un calendario de pagos que, según apuntaba Parra, había sido “reiterada y deliberadamente incumplido” por Lanuspe, motivo por el que el expresidente ha solicitado la resolución de este contrato ante los tribunales.

En la sentencia del Juzgado de Málaga hay una condición resolutoria en el caso de impago. El cuarto pago aplazado, que fue fijado para el 30 de septiembre de 2024, por importe de 350.000 euros, se abonó, quedando pendiente de pagar 700.000 euros.

Desde entonces, han pasado los seis meses de aplazamiento que pidió Lanuspe. Ahora, tenemos por delante una nueva fecha para desembolsar los 350.000 euros del cuatro plazo: 30 de abril.