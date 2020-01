El Badajoz vive un sueño, vendrá un primera al "Hervidero"

CD BADAJOZ 2.- Garrancho; Tony Abad, Pablo Bazquez , Cesar Morgado, Candelas; Adilson TA (87’ Gracia), Corredera, Traoré TA, Guzmán (62’ Caballero), Chris Ramos TA (46’ Heber); y Gorka TA.

UD LAS PALMAS 1.- Josep TR; Eric (70’ De la Bella), Deivid, Alex, Fortes (46’ Benito); Smić, González, Kirian, Varela; Araujo y Peckhart (64’ Pedri).

ÁRBITRO.- Moreno Aragón (Madrileño).

GOLES.- 1-0 min. 25’, Corredera. 2-0 min. 27’, Chris Ramos

ESTADIO.- Nuevo Vivero. 9.000 espectadores.

MVP: Corredera (CD Badajoz)

Pase de ronda del CD Badajoz merecido por las capacidades de sufrimiento de los pacenses y por la excesiva confianza con la que se presentó en el Nuevo Vivero el equipo canario. El propio entrenador visitante, Pepe Mel, pidió una y otra vez que los suyos despertaran, algo que no consiguió. Las Palmas intentaba imponer si mayor calidad pero los blanquinegros, como una manada de lobos vieron sangre y con dos zarpazos consuigueron doblegar a los insulares. Si tremendo fue el derechazo de Corredera en el 25', no se pierdan la tremenda jugada personal de Adilson, el pase a Ramos (que no pudo terminar el partido por lesión) y la no menos sensacional internda en el área del jugador cedido por el Valladolid.

Ni siquiera tras los dos goles de los blanquinegros, la tímida reacción tras el descanso, con el gol de Kirian, pudieron cambiar el curso de la marea, que terminó dando los dieciseisavos a los de Nafti. Hasta en tres ocasiones pudieron sentenciar Adilson a bocajarro ante Josep, Traoré que dió en el palo o GOLka Santamaría, en un penalti con el tiempo cumplido que fue acompañado por la expulsión del guardameta visitante. El delantero blanquinegro tiró muy mal la pena máxima sabedor de que el colegiado ya no daría ni in segundo más. Kyrian, el autor del gol de Las Palmas, que tuvo que ponerse la camisola y los guantes de portero, no tuvo que hacer demasiado esfuerzo para atajar el balón.