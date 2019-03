Aprobado raspado para el Badajoz

CD BADAJOZ 1 - RECREATIVO GRANADA 0 CD BADAJOZ 1.- Kike Royo 2; Tony Abad 2, Morgado 1, Christian 2, Candelas 3; Higón 2, José Ángel TA-3 (74’ Ferrón 2), Petcoff TA-TA-TR-1, Kamal TA-2 (67’ Adama), David Martín 2; y Eder 2 (81’ Zabaleta 1). RECREATIVO GRANADA 0.- Lejarraga 2; Garrido TA-2, Héctor 1, Rubén Sánchez 2, Neva 1; Víctor Morillo 2 (66’ Isma Ruiz 2), Isi 1 (52’ Juancho), Andrés García 1, Yael 1 (75’ Nacho Buil 1); Jean Carlo TA-2 y Ontiveros 1. ÁRBITRO.- Pérez Hernández (Colegio Madrileño). GOLES.- 1-0: 38’ Eder (p). ESTADIO.- Nuevo Vivero. 7000 espectadores

¿Sabéis exos exámenes que te lo sabes justito para aprobar pero necesitas algo más de nota? Puede ser porque a principios de curso sacaste algún suspenso. O quizás es que quieres dar un pasito más para que los tuyos te feliciten. Tu has estudiado, pero la signatura es difícil y llevas tres exámenes que no pasas del 5. Tienes que sacar un seis o un siete pero no va a ser fácil.

Te pones a escribir. Y la cosa es como se presuponía. Intentas enlazar párrafos por las bandas y no salen. Como David Martín e Higón, que no tuvieron en el de hoy su día más inspirado. El sentido a toda la disertación se lo tenía que dar Petcoff, pero tampoco era el de otras veces. Aún así, a trancas y barrancas, vas dejando muestras de tu calidad, aunque los demás también lo hacen, con un par de llegadas en largo y con un palo que, tras rebotar, se marchó fuera.

Y llega el momento de lucirte con la pregunta estrella: Garrido desequilibra a José Ángel y el colegiado madrileño señalaba el punto fatídico. Eder, con tranquilidad lo enviaba a la izquierda del portero anotando el único gol del partido.

La segunda parte del exámen siguió con lo mismo: fútbol control por parte de los dos conjuntos. Apróximaciones muchas, jugadas de peligro, pocas. En el 80, Petcoff se tuvo que marchar a la caseta al ver la segunda amarilla. Y ya con el tiempo cumplido, el colegiado no vio un claro penalti en el área pacense, afortunadamente para los intereses blanquinegros. Fueron dos borrones que no empañaron la nota final del examen y de la asignatura: con 45 puntos conseguidos a base de aplicar los codos y que suponen la salvación, si no matemática, si que bastante efectivo.